Trump dice che licenzierà il virologo Fauci in caso di vittoria

Non si arrestano le provocazioni di Donald Trump alla vigilia di elezioni che sembrano cruciali non solo per gli Stati Uniti, ma per tutto il mondo. E il Presidente in carica punta sempre più nettamente verso la minimizzazione e il negazionismo dell’epidemia di Covid-19 che, a oggi, fa registrare negli Usa oltre 9 milioni di contagi e 230mila morti. E lo fa tornando ad attaccare Anthony Fauci, virologo di fama mondiale e storico direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases americano.

A un raduno di supporter il presidente ha dapprima detto che, in caso di rielezione, in Usa si parlerà ben poco di Covid-19, poi alle sollecitazioni dei manifestanti che hanno intonato in massa “licenzia Fauci” ha risposto con un: “Non ditelo a nessuno, ma fatemi vedere che si può fare dopo le elezioni, accetto il suggerimento”. Dalle immagini si notano chiaramente moltissime persone in pochi metri quadri; pochissimi di loro indossano mascherine.

Anthony Fauci, più volte attaccato dalla Casa Bianca, è entrato definitivamente nell’occhio del ciclone dopo aver recentemente affermato che il modo di affrontare la pandemia di Biden è giusto perché tratta il Covid-19 da un punto di vista sanitario, mentre per Trump è solo un’urgenza economica. Un vero e proprio endorsement, dopo i tanti attacchi ricevuti che, a pochi giorni dalle elezioni non sembra esser andato giù al presidente in carica.