Donald Trump come Rocky 3 sul suo account ufficiale

Donald Trump come Rocky 3. Con tanto di muscoli e cinturone da campione di boxe. È la foto che nelle prime ore della mattinata americana il presidente degli Stati Uniti ha postato sul suo account Instagram. L’immagine è surreale: il volto serio e pettinatissimo di Donald Trump è stato photoshoppato sul corpo muscoloso di Silvester Stallone. Ovviamente, il post è diventato subito virale, come spesso accade per la comunicazione social dell’inquilino della Casa Bianca.

Trump come Rocky sul suo account Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) in data: 27 Nov 2019 alle ore 7:55 PST

Un messaggio implicito quello che arriva da Donald Trump alla vigilia del giorno del ringraziamento. In piena bufera per il Kievgate che gli sta costando una procedura di impeachment in corso al Congresso, il presidente Usa si è voluto mostrare agli americani come un vero e proprio eroe da film, pronto a combattere fino all’ultima ripresa. Un messaggio per i suoi avversari politici che lo stanno fortemente contestando, sia per quanto riguarda i contenuti della sua attività amministrativa, sia attraverso gli schemi della giustizia politica americana.

Visto che Donald Trump rappresenta una sorta di precursore nella comunicazione sui social network dei politici di destra di tutto il mondo (i sovranisti europei e italiani non sono altro che suoi epigoni), dobbiamo aspettarci il lancio di una nuova tendenza? Vedremo presto Matteo Salvini e Giorgia Meloni in immagini ritoccate con corpi da supereroi della Marvel?