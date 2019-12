In Canada hanno ‘censurato’ l’apparizione di Trump in ‘Mamma ho riperso l’aereo’

Grandi polemiche negli Stati Uniti dopo la notizia del taglio di una scena di «Mamma ho riperso l’aereo. Mi sono smarrito a New York». Il film cult natalizio, che ha avuto un enorme successo a livello mondiale, anche in Italia, è stato trasmesso in Canada, ma con un pezzetto mancante. Donald Trump censurato nel suo cammeo durante il secondo (e ultimo) episodio della saga che vede protagonista il giovane Kevin McCallister (interpretato dall’iconico Macaulay Culkin).

LEGGI ANCHE > Mamma ho perso l’aereo non sarà un vero reboot? Svelato il cast

Lo stesso Trump censurato ha condiviso la notizia, ma facendo dell’ironia su Twitter. Il tutto perché la Cbc, l’emittente canadese che ha mandato in onda il secondo episodio della mini-saga cult del Natale, ha anche spiegato l’origine di quella scena tagliata che non risale all’epoca attuale, cioè da quando il tycoon occupa la poltrona della Casa Bianca, ma è avvenuto in tempi passati. Insomma, una sorta di scelta editoriali per rientrare nei tempi di messa in onda del film.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Trump censurato nella versione Canadese di Mamma ho riperso l’aereo

Meno leggero, nel giudizio, è andato il figlio di Donald Trump che, sempre attraverso i propri profili social – come da insegnamento e abitudine del padre – ha definito la scelta della televisione canadese «patetica».

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 26, 2019

Insomma, la decisione di tagliare proprio quei pochi istanti in cui il piccolo Kevin McCallister incrocia Donald Trump nella hall del famoso hotel Plaza di New York. Un’apparizione di cui lo stesso yycoon si è sempre detto fiero.

La replica della Cbc

«Come spesso accade con i film che vengono adattati per la messa in onda televisiva, Mamma, ho perso l’aereo 2 è stato modificato per motivi legati alla sua durata – ha replicato la Cbc canadese -. La scena con Donald Trump è una delle tante che sono state tagliate perché non considerate essenziali per la trama. Questi tagli sono stati realizzati nel 2014 quando è stato acquistato per la prima volta il film e prima che Mr. Trump venisse eletto Presidente».

(foto di copertina: frame video Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York + tweet Donald Trump)