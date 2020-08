La dichiarazione di Trump al gruppo complottista QAnon: «Mi amano e lo apprezzo»

QAnon è un gruppo complottista nato in USA che si è rafforzato nel periodo dell’emergenza Covid, espandendosi anche fuori dagli Stati Uniti e toccando l’Italia. Legati ad ambienti di estrema destra, i seguaci di QAnon esaltano da sempre Donald Trump. Sarebbe lui il solo in grado di combattere i poteri forti nelle mani dei quali sarebbero gli Stati Uniti; i maggiori esponenti di questa fazione, il Deep State che governerebbe gli Usa a prescindere dal governo del momento, sarebbero Hillary Clinton, Obama, Lady Gaga (insomma, tutte persone legate all’ala democratica del paese). Cosa ne pensa Trump? Approva.

Trump approva il gruppo complottista QAnon

Recentemente Facebook ha rimosso 800 post del gruppo di estrema destra poiché bollati come violenti ma, secondo Trump, si tratta di contenuti pubblicati perché «amano il nostro paese». Il social ha operato una pulizia, cancellando moltissime pagine e gruppi legati al movimento cospirazionista con cui Trump ha deciso di schierarsi durante una conferenza stampa. «Non so molto di questo movimento ma capisco che mi amano molto, e lo apprezzo. Ho sentito che sta guadagnando in popolarità e che questa gente ama il proprio Paese», ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

QAnon celebrava violenza e armi su Faebook

QAnon ha visto rimuovere i suoi post perché celebravano la violenza e le armi. I seguaci, come abbiamo già accennato, vedono in Donald Trump l’unico capace di contrastare i poteri forti e scardinare il Nuovo ordine mondiale – quello che in Italia spesso e volentieri viene definito dai complottisti nostrani il pensiero unico – che si baserebbe su reti di pedofilia, pratiche sataniste e cabale occulte. Nonostante dica di non saperne molto rispondendo a una giornalista che gli chiede conto in merito, Donald Trump ha affermato di apprezzare il movimento complottista e quanto viene da loro affermato: «Stiamo salvando il mondo da una filosofia radicale di sinistra».