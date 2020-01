Esprimendo cordoglio alle famiglie delle vittime decedute nello schianto dell’aereo ucraino poco fuori Teheran e parlando a tutti i canadesi, Justin Trudeau ha dichiarato di essere in possesso di prove che supportano l’ipotesi avanzata ieri, ovvero che il Boeing della Ucraine Airlines sia precipitato non per un guasto come inizialmente sospettato, ma dopo essere stato colpito da un missile iraniano.

Trudeau dice di avere le prove che l’aereo ucraino sia stato colpito da un missile iraniano

Nel discorso tenuto alla nazione il primo ministro canadese Justin Trudeau dice che nuovi dettagli sono emersi nei gruppi di consultazione e indagine di cui «l’intera popolazione deve essere a conoscenza». In particolare fo ti di intelligence nazionali e degli alleati proverebbero che l’aereo ucraino sia stato «colpito da un missile terra-aria iraniano» specificando che «questo potrebbe essere accaduto in modo involontario». «Questa nuova informazione rinforza la necessità di ulteriori indagini – ha aggiunto Trudeau- i Canadesi hanno domande e meritano risposte».

Le parole di Justin Trudeau hanno spinto il premier ucraino Volodimir Zelens’kyj ha chiedere con forza non solo al Canada, ma anche agli Usa e all’Iran, di condividere le prove raccolte fino ad ora sullo schianto del Boeing 737-800, a cui non è sopravvissuta nemmeno una persona. Nello schianto sono morti tutti e 8 i membri dell’equipaggio e tutti i passeggeri, ovvero 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, tre tedeschi e tre britannici. Molte delle vittime avevano la doppia cittadinanza. «È chiaro che vogliamo apprendere la verità il prima possibile – ha dichiarato Zelenskij- Ma in questi casi, la velocità può ostacolare la verità. Non è materia di clamore, like sui social, sensazionalismi e teorie cospirazioniste. Abbiamo bisogno di pazienza, resistenza e prudenza».

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video Twitter CanadianPM@CanadianPM)