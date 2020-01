Il tragico incidente dell’aereo ucraino schiantatosi al suolo poco dopo essere decollato da Teheran per dirigersi a Kiev potrebbe essere il risultato di un attacco. È questa l’ipotesi che diversi media stanno sostenendo, citando fonti anonime dell’intelligence americana.

I sospetti sullo schianto dell’aereo ucraino in Iran

Di ufficiale ancora non vi è nulla, se non una smentita immediata. Subito dopo l’incidente infatti è stata allontanata l’ipotesi che l’aereo fosse caduto dopo essere stato colpito, sostenendo invece che il velivolo sia precipitato a seguito di un guasto. La prima ipotesi non sarebbe stata però realmente scartata dall’intelligence americana, almeno secondo delle indiscrezioni di stampa emerse oggi. Il magazine Newsweek afferma con certezza che il Boeing 737-800 delle UI Airlines sarebbe stato colpito da un missile Tor-M1 di fabbricazione russa. Le fonti citate, interne al Pentagono e all’intelligence statunitense, sosterebbero che l’abbattimento sia avvenuto però per errore, essendo i presunti missili partiti subito dopo l’attacco iraniano alle basi americane in Iraq.

Che l’abbattimento sia stato un errore e non intenzionale è sostenuto anche dalla Cbs che, citando sempre fonti interne, riporta come l’intelligence avesse intercettato il segnale di due missili lanciati dal suolo iraniano, forse degli SA-15, ipotizzando che il lancio dei due missili sia partito dai pasdaran dopo gli attacchi alle basi americane in Iraq. La Cnn riporta anche che l’ipotesi che dietro alla caduta del Boeing ci sia un missile oppure una bomba non è esclusa nemmeno dalle autorità ucraine.

Intanto, l’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana continua a sostenere che l’aereo sia precipitato a seguito di un problema tecnico riscontrato subito dopo il decollo. «L’aereo, che all’inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell’aeroporto, ha girato a destra a causa di un problema e stava tornando all’aeroporto nel momento dell’incidente» ha scritto l’Organizzazione sul proprio sito.

