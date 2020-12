Dal 2020 ereditiamo un 70% di italiani che crede nella possibilità di trovare l’amore online

Il 2020 ha segnato un cambio di stile di vita per moltissime persone. Per chi è in coppia ci può essere stato un rafforzamento del rapporto o, al contrario, una rottura. Per chi è single, vista la necessità di distanziamento sociale, si sono dovute aprire porte solamente online. La ricerca del sito di incontri Meetic, Love Evolution, ha riportato i dati degli ultimi dieci anni di attività evidenziando che quel cambiamento che era in atto già da diverso tempo – la migrazione dei single dai locali alle app di dating – ha visto una ulteriore accelerazione nell’ultimo anno. Trovare l’amore online, per gli italiani, è più che fattibile.

Trovare l’amore online è possibile (e necessario)

Vista la situazione in cui ci troviamo, con l’impossibilità di fare vita sociale e – di conseguenza – conoscere persone nuove nella vita reale, le app di dating hanno avuto un balzo in avanti in questo 2020. La conferma di un andamento che, in realtà, era già avviato da un po’ di tempo. Dalla ricerca Meetic è emerso come gli italiani siano il popolo che maggiormente utilizza le app di incontri in Europa e il 70% pensa che trovare l’amore online sia possibile. La possibilità, complice il lockdown, di trascorrere più tempo sulle app di dating ha fatto si che in molti si siano spostati sul campo da gioco online per ricercare non solamente le classiche storie da una notte – altamente sconsigliate, visto il periodo che stiamo vivendo – ma anche storie serie e durature.

Dating online: i dati in Italia

Tra i dati più interessanti emersi dalla ricerca c’è sicuramente quello relativo al numero di persone che cercano partner online, che vede l’Italia al primo posto tra i paesi europei: sono 7,3 milioni di persone, il 19,% della popolazione adulta, gli italiani che cercano l’amore online. Negli ultimi anni in Italia si è formato un milione di coppie stabili. Nel 2020, in particolare, c’è stato un aumento di incontri online sfociati in un primo appuntamento. Primo appuntamento che, per forza di cose, è cambiato: alle cene si preferiscono i drink (quando possibile) e in molti preferiscono un primo incontro all’aria aperta utilizzando la mascherina finanche a scegliere la modalità virtuale. Il 19% ha affermato che, negli ultimi mesi, ha utilizzato la videochiamata per incontrarsi con l’altra persona.

Meno pressione sociale e meno voglia di sposarsi

Diminuisce il peso della pressione sociale e della famiglia per i single: se nel 2014 era il 72% dei single a sentire l’incombenza – frutto degli stereotipi sociali – di cominciare una relazione, adesso la percentuale è diminuita al 62%. Sempre nel 2014 il 42% delle persone dichiarava di ricercare una relazione seria su Meetic mentre, dopo il lockdow, questa percentuale è salita al 57%. Il matrimonio è importante per sempre meno persone nella definizione di una relazione (19% nel 2015 contro il 9% nel 2020).