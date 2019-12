Il maltempo che ha colpito l’Italia nella giornata di ieri – e che ha fatto scattare l’allarme in alcune grandi città come Napoli e Roma, dove i sindaci hanno disposto la chiusura di scuole e parchi – ha causato danni e feriti al Sud Italia. A Lauria, in provincia di Potenza, una parte del tetto del Pala Alberti è stata divelta da una tromba d’aria e i detriti sono stati scaraventati con violenza in un capannone adiacente, adibito a palestra, dove si stavano allenando alcuni ragazzi. Otto di loro sono stati feriti e una ragazza di 28 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Lagonegro. Le sua condizioni sono molto gravi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona intorno al palazzetto dello sport.

Il post su Facebook di Rinascita Volley Lagonegro

In un post pubblicato su Facebook, Rinascita Volley Lagonegro ha ricostruito l’accaduto e ha pubblicato una foto in cui si vede chiaramente una parte del tetto del palazzetto completamente divelta: «Intorno alle 21 una bomba d’acqua ha colpito la zona del lagonegrese e il forte vento ha scoperchiato il Pala Alberti di Lauria. Le parti del tetto hanno danneggiato una palestra nelle vicinanze del palazzetto procurando numerosi feriti. Restiamo in attesa di accertamenti ulteriori e in ansia per le condizioni dei feriti, di cui una giovane in gravi condizioni», il commento sul post. «L’amministrazione comunale di Lauria ha attivato un centro operativo per gestire l’emergenza. Sul luogo dell’incidente ci sono le forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e i sanitari. Le autorità raccomandano tutti alla prudenza ed a limitare le uscite solo in caso di necessità per tutta la notte. La squadra Geovertical Geosat era a riposo questa sera, in quanto aveva effettuato l’allenamento al Pala Alberti nella mattinata. E’ stata rinviata la gara di serie A2 prevista per sabato 14 dicembre contro Materdomini Castellana Grotte».

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA FACEBOOK/RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO]