Ikea ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis

Si chiama Troligtvis ed è uno dei prodotti più acquistati tra quelli che si trovano negli immensi scaffali Ikea. Ora, però, l’azienda svedese ha diffuso un comunicato in cui ne annuncia il ritiro dal mercato. Il motivo? Il prodotto potrebbe rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori alla norma. No si tratta solamente di une rimozione dalla vendita: viene consigliato ai clienti che l’hanno acquistato di non utilizzarlo più e, soprattutto, di recarsi con il prodotto nello store più vicino per chiederne la sostituzione o il rimborso.

LEGGI ANCHE > Ikea si schiera: «Non c’è bisogno di un Congresso per capire cos’è una famiglia»

Il prodotto in questione porta la dicitura ‘Made in India’ e, secondo ulteriori studi effettuati, potrebbe liberare – attraverso un utilizzo costante, come quello che si fa con i bicchieri – livelli di DBP (dibutilftalato) superiori ai limiti stabiliti per legge.

Il bicchiere Troligtvis ritirato da Ikea

«Da molti anni Ikea ha deciso di bandire l’uso dei ftalati dai prodotti destinati al contatto con gli alimenti e quindi ha bloccato immediatamente la vendita dei bicchieri da viaggio, avviando al tempo stesso un’indagine – si legge nel comunicato diffuso in Italia dall’azienda svedese -. Quest’ultima ha dimostrato che i bicchieri contrassegnati con la dicitura ‘Made in India possono presentare il problema segnalato e quindi Ikea ha deciso di ritirarli dal mercato nonostante il rischio di effetti negativi immediati sulla salute sia molto basso».

Il rimborso offerto

Il bicchiere Troligtvis è stato immesso da Ikea nel mercato italiano dal mese di agosto 2019. Per la sua praticità ed economicità, è stato uno dei prodotti maggiormente venduti dalla famosa catena svedese. Ora, però, i risultati delle analisi hanno mostrato un alto rischio. Chi lo ha acquistato può restituirlo, anche senza scontrino fiscale, come sottolineato dall’azienda stessa.

(foto di copertina: da sito ufficiale Ikea Italia)