Il tribunale accetta la causa di una donna che afferma di aver contribuito a creare Pinterest

Pinterest deve affrontare una causa da un'ex amica di uno dei suoi fondatori che afferma di aver contribuito a creare la piattaforma.



Il giudice della corte superiore della contea di Alameda Richard Seabolt ha negato la mozione della società di archiviare la causa. Christine Martinez, la querelante, afferma che il co-fondatore Ben Silbermann le ha chiesto di aiutare a far rivivere l’app di Pinterest. Lo stratega del mercato digitale afferma di aver sviluppato funzionalità legate alle bacheche di Pinterest e creato un piano di marketing per arruolare blogger per promuovere la piattaforma, tra gli altri contributi. Martinez ha intentato una causa contro la società a settembre e Pinterest ha presentato una mozione di rigetto a dicembre. La società ha detto che le affermazioni di Martinez sono troppo vecchie per rientrare nei termini di prescrizione. Seabolt non era d’accordo con questo e ha detto che Martinez “sostiene sufficientemente” che lei e i fondatori di Pinterest hanno concordato di differire il compenso. Pinterest è diventato pubblico nel 2019, un evento che Seabolt ha ritenuto “trasformativo” e, a suo avviso, ha sigillato l’obbligo della società di pagare Martinez. In una dichiarazione a Engadget, LeMia Jenkins Thompson, chief communication officer di Pinterest, ha osservato che il tribunale ha respinto molte delle affermazioni di Martinez. Thompson ha anche affermato che “quando emergono i fatti, siamo fiduciosi che le prove confermeranno che le affermazioni dell’attore sono infondate e che il resto di questa causa infondata dovrebbe essere respinto”. Secondo il New York Times, Martinez non è mai stata formalmente assunta né ha mai firmato un contratto scritto con la società con sede a San Francisco. Invece, Martinez sostiene che l’accordo era implicito, sulla base delle sue discussioni con Sciarra e Silbermann. Martinez, che è un’ex blogger di lifestyle e fondatrice di una startup eccomerce, ha detto al Times di essere ansiosa di aiutare gli amici. “[…I co-fondatori di Pinterest] non avevano esperienza nel marketing o esperienza nella creazione di un prodotto per le donne”.