Il Movimento 5 Stelle manda ‘l’avviso di sfratto’ a Elisabetta Trenta

Nessuna difesa. L’ex ministro Elisabetta Trenta viene scaricata anche dal Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato sul Blog pentastellato ricalca, in buona parte, le parole pronunciate da Luigi Di Maio all’indomani dell’articolo pubblicato da Il Corriere della Sera sull’abitazione, un alloggio di servizio, che le era stato assegnato mentre era alla guida del dicastero della Difesa. Le sue parole, in un’intervista a Il Corriere, non hanno fatto altro che peggiorare la sua situazione. E ora arriva anche lo sfratto da parte del M5S.

«Le spiegazioni di Elisabetta Trenta, a proposito dell’assegnazione dell’appartamento al marito, non sono sufficienti – si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle e firmato M5S -. I nostri valori sono incompatibili con l’intenzione di mantenere l’appartamento. Ci sono soldati e militari che hanno davvero bisogno di un alloggio e non è il caso di Elisabetta Trenta e del marito. Questa situazione è inaccettabile anche per il lavoro che i nostri parlamentari e attivisti portano avanti da anni in tema di Difesa».

Elisabetta Trenta scaricata dal M5S

Il Movimento 5 Stelle, dunque, chiede immediatamente a Elisabetta Trenta di lasciare quell’alloggio – ora assegnato al marito militare – per evitare di macchiarsi come fanno gli altri politici. Una strada, quella intrapresa dall’ex capo della Difesa, che non è piaciuta praticamente e nessuno e che è diventata ancora più buia dopo quella spiegazione che ha il sapore (e soprattutto il rumore) di chi tenta di arrampicarsi sugli specchi. Cadendo.

Il grido “Onestà”

«Non sono concessi sconti. Questa è una guerra a una mentalità molto radicata nel nostro Paese. O la trasformiamo noi, o non c’è nessuno che lo farà al posto nostro – si legge ancora sul Blog delle Stelle -. Siamo orgogliosi e felici di spenderci tanto per questioni del genere, mentre a destra nascondono ancora le tangenti del Mose di Venezia. Noi crediamo che l’etica si difenda anche così, chissà quando lo capiranno anche i partiti».

