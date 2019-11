Elisabetta Trenta traslocherà dall’appartamento che le era stato assegnato

Alla fine, Elisabetta Trenta ha ceduto alle pressioni mediatiche in merito all’alloggio che le era stato assegnato quando era ministro e che, una volta cessato il suo incarico, era rimasto comunque nella sfera familiare, con il marito – maggiore dell’esercito – che aveva presentato la domanda a settembre per mantenerlo e aveva ottenuto una risposta positiva nel mese di ottobre. Ora, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato che lascerà l’appartamento di 180 metri quadrati che le costava 540 euro al mese.

Trenta lascia appartamento con il marito

L’appartamento si trovava nelle adiacenze di Piazza San Giovanni in Laterano, in pieno centro a Roma. Elisabetta Trenta ci ha tenuto a sottolineare che nessun comportamento scorretto era stato messo in atto da lei o dal marito, ma che la decisione è stata presa perché la storia creava un certo imbarazzo alla famiglia: «Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco – ha detto l’ex ministra a Radio 24 – e mettere a posto la mia vita da un’altra parte. Sona una cittadina come gli altri, chiedo e pretendo rispetto».

Trenta lascia appartamento: «Ma nulla era irregolare»

Le parole dell’esponente del Movimento 5 Stelle puntano anche a chiarire un altro aspetto della vicenda: «Si sta lasciando passare – ammette – l’idea che l’ex ministro abbia mantenuto la casa di servizio: è falso. Quell’alloggio è stato assegnato temporaneamente a mio marito. Ci dormo perché sono la moglie. È stato assegnato a mio marito perché lo prevede un regolamento, ha le caratteristiche per usufruire di quella assegnazione».

Secondo le ultime indiscrezioni, la procura militare starebbe facendo una serie di accertamenti esplorativi su vari appartamenti che sarebbero rimasti in assegnazione a membri dell’esercito pur avendone perso i requisiti. Non si sa ancora se il caso del marito dell’ex ministra Trenta rientri in questa fattispecie. A ogni modo, adesso, il problema non sussiste più: l’alloggio sarà lasciato vuoto a breve.