Deraglia un treno in Portogallo: due morti

Un grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio nei pressi di Soure, in Portogallo. Un treno dell’Alta Velocità è deragliato dopo un impatto violento con un mezzo che si stava occupando della manutenzione dei binari. Il primo bilancio parla di almeno due vittime accertate e di sette feriti in gravi condizioni e già trasferiti in ospedale. Le televisioni locali hanno pubblicato le immagini riprese poco dopo l’incidente del treno deragliato in Portogallo.

Mentre le autorità lusitane hanno già iniziato le perizie tecniche, c’è da valutare l’entità delle ferite subite dai passeggeri. A bordo del treno deragliato in Portogallo, infatti, c’erano circa 280 passeggeri. Le vittime accertate sono due, mentre il numero dei feriti è ancora incerto, si parla di circa 50 persone (di cui sette in gravi condizioni). Queste le immagini dei soccorsi dopo l’impatto con il mezzo di manutenzione.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Un muerto y al menos 50 heridos, varios graves, al descarrilar un tren Alfa Pendular que cubría el trayecto #Lisboa–#Braga a la altura de #Soure, en el centro de #Portugal, informa @tvi24pt. pic.twitter.com/Q9l69Pjl7U — eSPAINews (@eSPAINews) July 31, 2020

Treno deragliato in Portogallo, almeno due vittime

L’impatto tra il treno ad Alta velocità (della Alfa Pendular) – che copriva la tratta che porta da Braga a Lisbona, passando per Oporto e Coimbra – è avvenuto intorno alle 16.30 ora italiana.

2 morti e una cinquantina di feriti (numero provvisorio) per il deragliamento di un treno ad alta velocità in #Portogallo, nella zona di #Soure, contea di Coimbra . Il convoglio si è schianatato contro un mezzo per la manutenzione dei binari. pic.twitter.com/TLaBlPZyGN — Jeanne Perego (@jeperego) July 31, 2020

L’incidente è stato registrato nei pressi della città di Soure. Ancora sono da chiarire le responsabilità.

