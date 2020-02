Travaglio ancora contro Burioni: «Ha una boria un po’ burina. Per fortuna la scienza non è lui»

Lo scontro dialettico a distanza prosegue. Travaglio contro Burioni sembra esser diventato una sorta di appuntamento fisso, come il Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid o il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Oggi, dopo aver già acceso i toni nella giornata di ieri, il direttore de Il Fatto Quotidiano dedica un intero editoriale alla figura del famoso immunologo e, alla fine, dà una sua sentenza: «Per fortuna la scienza non è lui». Ovviamente, e inevitabilmente, si parla del Coronavirus e delle polemiche degli ultimi giorni da quanto sono comparsi i primi casi di contagio anche in Italia.

Il tutto parte da una dichiarazione di Roberto Burioni a Che Tempo che Fa del 2 febbraio scorso, giorno in cui disse che il rischio contagi fosse pari a zero. «Ora che il virus è circolato eccome malgrado le precauzioni, dovrebbe ammettere che non aveva ragione lui, non l’aveva detto lui e sbaglia anche lui – scrive Marco Travaglio -. Per fortuna la Scienza non è lui (senza offesa), altrimenti la Scienza diverrebbe democratica, oppure sarebbe addirittura la Scienza a sbagliare».

Travaglio contro Burioni, un’altra volta

Nell’editoriale di Travaglio contro Burioni vengono citate anche le ultime ospitate dell’immunologo a Che Tempo che Fa, sottolineando come – nell’ultima intervista – sia stato ripreso e corretto più volte dal conduttore Fabio Fazio, in special modo sul come comportarsi quando si hanno sintomi riconducibili a quelli del Coronavirus. Il direttore de Il Fatto parla di contraddizioni e le evidenzia così: «In realtà la boria un po’ burina di Burioni è un preoccupante

indice di insicurezza: chi è sicuro di sé dice ciò che sa e pensa argomentandolo, non imponendolo come Scienza infusa. Soprattutto se polemizza con altri scienziati che, per quanto possa apparirgli bizzarro, sono al suo stesso livello».

Il riferimento alla dottoressa del Sacco

Il riferimento, ovviamente, è alla discussione a distanza avuta con Maria Rita Gismondo, la famosa ‘dottoressa del Sacco’ che aveva dichiarato come i casi di morti da Coronavirus fossero di gran lunga inferiori a quelli della comune influenza stagionale.

