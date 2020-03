Giovanni Toti ufficializza: «Settimana prossima il traghetto con nuovi posti letto»

A bordo saliranno i contagiati non gravi e i dimessi dagli ospedali che non possono proseguire la quarantena in casa

L’idea era nata nei giorni scorsi e ora sembra essere arrivata a compimento. Mancano solo gli ultimi aspetti tecnici e, dalla prossima settimana, sarà dato il via alla nave ospedale a bordo di un traghetto GNV a Genova. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, in collegamento con Mattino 5. L’imbarcazione, allestita con strumentazioni ad hoc, non avrà i canoni della terapia intensiva – impossibile da tenere a bordo -, ma servirà per far proseguire la convalescenza dei pazienti dimessi dai vari nosocomi.

«Abbiamo lavorato tutta la notte. Entro stasera avremo le specifiche mediche, è probabile che lunedì si riesca a annunciare i tempi, che non andranno oltre la settimana prossima – ha annunciato il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, in collegamento con Mattino 5 -. Nel giro di cinque giorni saremo pronti ad utilizzarlo. È una buona notizia, ma non è la panacea di tutti i mali-. Sul traghetto cominceremo con moduli da 25 posti per salire fino a 200, perché la nave ha 400 cabine ma vanno mantenute le distanze di sicurezza».

La nave potrà essere utilizzata in molti modi: da chi viene dimesso dall’ospedale per continuare la sua convalescenza a quelle persone che non possono fare l’isolamento a casa e hanno bisogno di cure…

📺 @mattino5 (ST) pic.twitter.com/Mwi9E01cP6 — Giovanni Toti (@GiovanniToti) March 13, 2020

Il traghetto GNV per proseguire la quarantena

Il traghetto GNV, dunque, non servirà per accogliere i malati in gravi condizioni, ma sarà utile per consentire di liberare posti letto all’interno degli ospedali. Si inizierà con 25 stanze, che saliranno a quota 200 nel corso delle settimane. Lì saranno ospitati tutti i pazienti positivi al Covid-19 non in gravi condizioni e i dimessi dai vari nosocomi che non hanno la possibilità di proseguire la loro quarantena in casa.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Giovanni Toti)