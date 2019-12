Stefano Strada, tecnico e dipendente della ditta Temar di Chiavari, è rimasto folgorato mentre stava riparando un guasto ad una cabina.

Tragedia alla vigilia di Natale: operaio muore folgorato in fabbrica

Una tragedia che colpisce una famiglia proprio nella vigilia di Natale. Stefano Strada, 45 anni sposato e con due figlie, una di 9 e l’altra di 11 anni, si era recato all’interno della fabbrica Comer a Casarza Ligure, in via Tangoni, per effettuare una riparazione ad una cabina elettrica. Residente nel vicino comune di Mezzanego e dipendente della Temar di Chiavari, Strada era assistito nell’intervento da un collega, che ha assistito all’incidente e ha dato l’allarme immediatamente. L’impianto da 15mila volts presso cui stavano effettuando la riparazione di una cabina ha continuato ad erogare energia a media tensione, folgorando l’uomo. Le cause che hanno portato alla non interruzione dell’energia e quindi alla scarica che ha colpito Stefano Strada non sono ancora state accertate, ma i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante e il magistrato di turno Cardona stano cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Inutili i soccorsi: Stefano Strada è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova.

