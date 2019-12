Piogge copiose, forti raffiche di vento, mareggiate: il maltempo non dà tregua. In tutta Italia si registrano danni per il brutto tempo che continua dall’inizio del weekend. Molto colpita la Campania, con grandi criticità nell’avellinese dove diverse famiglie sono state evacuate. Sempre in Campania, un uomo è morto a Napoli dopo la caduta di un albero .

Maltempo in tutta Italia, a Napoli un uomo morto schiacciato da un albero

LEGGI ANCHE> Maltempo, tromba d’aria a Lauria: crolla il tetto di una palestra. Otto giovani feriti

Mohamed Boulhaziz, commerciante di nazionalità marocchina che da anni a Maddaloni, in provincia di Caserta, è morto a Napoli sotto il peso di un albero che gli è caduto addosso per via del maltempo. Inutili i soccorso del 118: il 62enne arrivato in ospedale è stato dichiarato deceduto. Una morte che segue le due avvenute nella giornata di sabato.

Il maltempo sta facendo registrare danni in tutto il paese, tanto che la protezione civile ha diramato una allerta arancione in ben 11 regioni: si tratta di Campania e su alcuni tratti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, litorali toscani, Umbria, settore meridionale laziale, Molise, Basilicata e sulle due Isole Maggiori. Allerta gialla invece sui restanti settori del Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Calabria, parte del Veneto, della Lombardia, della Liguria, su Marche e Abruzzo, Sardegna sud-occidentale.

Secondo quanto riportato dal sito ilMeteo.it, l’intensa fase di maltempo abbandonerà il nostro Paese «nel corso della serata e della notte successiva nonostante rimarranno presenti instabilità sulle zone del basso Tirreno soprattutto tra il sud della Campania e le coste calabresi».

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video twitter Vigili del Fuoco@emergenzavvf)