Investire in borsa con piccole somme e farle fruttare è possibile?

Dato che sempre più persone si avvicinano al mondo del trading online, molti di essi si chiedono se sia effettivamente possibile investire in borsa con piccole somme e farle fruttare sul lungo periodo. E la risposta, per fortuna, è sì.

Per coloro infatti che hanno pazienza e che soprattutto sono consapevoli del fatto che il trading online non è un modo per diventare ricchi istantaneamente, i guadagni arrivano e possono anche essere piuttosto soddisfacenti. Ma, nel pratico, come investire piccole somme e farle fruttare? È quello che vedremo nei prossimi paragrafi di questo breve articolo.

Come far fruttare al meglio i piccoli investimenti

Ormai la “classe” degli investitori è radicalmente cambiata. Non ci sono più soltanto ricchissimi trader che possono permettersi di investire altissime cifre e che possono ammortizzare grossissime perdite, ma adesso ritroviamo investitori anche tra le persone comuni, i cui fondi sono ovviamente più limitati così come, appunto, i loro investimenti. Come possono allora questi trader minori far fruttare il loro denaro? Ecco alcuni metodi da tenere a mente.

Copy Trading: questo è il metodo più utilizzato dai piccoli investitori in Europa. È questo uno strumento brevettato da eToro, una delle piattaforme più famose ed affidabili in fatto di brokeraggio online. Con questo strumento è possibile letteralmente copiare la strategia di investimento di un trader magari più esperto; in questo modo i trader principianti non rischiano di perdere i propri soldi a causa di investimenti sbagliati o a causa di errori dettati dall’inesperienza.

I trader da “copiare” possono essere selezionati sulla piattaforma di eToro su una griglia in cui sono suddivisi sulla base di performance ottenute, anni di esperienza ecc. Dopo aver scelto il trader, con un click è possibile copiare esattamente le loro operazioni, senza commissioni o costi aggiuntivi. Molti sono i trader che stanno traendo grandi benefici da questo metodo.

Trading Semi-Automatico: I sistemi di trading automatico sono detti anche Expert Advisor, e sono un ottimo metodo per investire piccole somme con un ritorno di grandi guadagni. Però questi sistemi completamente automatici possono dare qualche problema anche difficile da gestire, di conseguenza si preferisce utilizzare sistemi semiautomatici. Questi sono i segnali di trading, come quelli offerti dal broker Forex TB.

Questi sistemi vanno a fare delle complesse analisi tramite algoritmi e successivamente inviano una notifica al trader con un segnale di vendita o di acquisto. A questo punto l’investitore può scegliere se entrare o meno sul mercato.

Investire in azioni: questa è la metodologia classica per agire in borsa, che è ancora molto utilizzata dai trader sia esperti che principianti. Le metodologie per farlo sono due: con i CFD econ i DMA.

Fare trading con i CFD, ovvero con i contratti per differenza, vuol dire acquistare dei prodotti derivati e non direttamente delle azioni. questo metodo è ideale per gli investitori minori perché permette di guadagnare anche in caso il trend del titolo sia in negativo.

DMA è invece un acronimo che sta per “accesso diretto al mercato”. In questo modo infatti si acquista direttamente una parte più o meno grande delle azioni del titolo scelto. Col DMA si guadagna quidni soltanto quando il trend è in positivo, altrimenti l’investimento va perduto.

Alcuni metodi possibili e alcuni suggerimenti

Questi sono alcuni dei metodi possibili per investire piccole somme e farle fruttare. È bene ricordare sempre però che fare un investimento in borsa non equivale a pronunciare una formula magica che renderà ricchi in un attimo e senza sforzo.

Che l’investimento sia grande o piccolo, si deve tenere comunque presente che fare trading è un processo serio e non privo di rischi, dunque vi si deve prestare la giusta attenzione e dedicare il giusto impegno se si vogliono veder dei risultati. Inoltre è importante non scoraggiarsi di fronte ai fallimenti, frequenti soprattutto nei tempi, ma mantenere sempre il morale alto e gli occhi aperti.