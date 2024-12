La grande rivoluzione nel calcolo degli ascolti Tv

Dal prossimo 30 dicembre, cambierà totalmente il calcolo degli ascolti TV. Dovendo stare al passo con l’innovazione tecnologica e le nuove modalità di fruizione dei contenuti, Auditel ha sviluppato un modello – il primo a livello internazionale – che prevede, tra le tante novità, il dato aggregato non solo della visione “tradizionale” attraverso il mezzo televisivo ma anche quello relativo all’utilizzo di tablet, smartphone e pc. Dunque, con sempre meno italiani che utilizzano un televisore (preferendo l’utilizzo di altri dispositivi) questa soluzione, chiamata Standard Total Audience di Auditel, si punta ad allargare il perimetro dell’analisi di ciò che viene prodotto e trasmesso. Con risultati che avranno un impatto importante anche per gli editori che potranno rafforzare la propria posizione contrattuale con le società concessionarie per quel che riguarda la vendita di spazi pubblicitari.

Total Audience di Auditel, come cambiano gli ascolti Tv

Ma non c’è solamente l’estensione del perimetro basato sui dispositivi. Questo nuovo sistema di Auditel permetterà di avere due dati ben distinti: quello relativo alla fascia oraria e quello relativo al singolo programma. Infatti, fino a questo momento, i due dati erano equivalenti. Con questo nuovo sistema (e con il calcolo che si baserà anche sulla visione on-demand attraverso i canali telematici e le singole app delle emittenti), sarà possibile valutare ancor più accuratamente l’efficacia – anche in termini di penetrazione sul mercato – delle trasmissioni, senza più basarsi esclusivamente sui numeri a campioni (quelli del cosiddetto “SuperPanel”) suddivisi nelle canoniche otto fasce orarie.

MA cosa cambierà fattivamente. Ci sono tre casi-studio. Il primo è stato il Festival di Sanremo 2024 che avrebbe incrementato di oltre 300mila telespettatori (in media, a serata) gli già elevatissimi dati sugli ascolti raggiunti nel corso dell’ultima edizione. Ma i numeri sono ancora più macroscopici guardando il dato aggregato (diretta live + visione in streaming) di una serie cult come “Mare Fuori”: grazie a RaiPlay, la Rai avrebbe più che triplicato il risultato della messa in onda delle puntate. Stesso discorso vale per Mediaset con “Viola come il mare”.