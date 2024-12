Come si è arrivati allo Standard Total Audience

Auditel ha avviato il percorso a partire dal 2018, quando si è resa conto di dover calcolare - in maniera sempre più decisiva - gli spettatori non soltanto di schermi televisivi, ma anche di dispositivi connessi

Quanto impatta la visione di un contenuto audiovisivo su un device mobile rispetto alla normale fruizione televisiva? La differenza significativa c’è e lo dimostra il nuovo sistema di rilevamento predisposto da Auditel, ovvero la Total Audience. Si tratta di un percorso avviato tempo fa, addirittura prima della pandemia di coronavirus (che ha segnato inevitabilmente una cesura sulla fruizione del contenuto da parte degli utenti): Auditel ha iniziato a cambiare nel 2018, quando ci si è resi conto dell’impatto della visione dei contenuti sui dispositivi mobili di qualsiasi genere.

Total Audience, la storia che ha portato Auditel alla revisione completa

Dopo aver fatto partire questa sperimentazione sul rilevamento nel 2018, Auditel ha rilasciato i primi dati censuari relativi ai consumi fruiti via browser nell’estate del 2019. Alla fine dello stesso anno, poi, ha provveduto a rilasciare anche i primi dati relativi alle Applicazioni per Tablet e Smartphone. Non solo, quindi, la fruizione del contenuto attraverso raccomandazione (come può avvenire per la navigazione via browser), ma anche quella nativa sugli applicativi.

Il 2020, invece, è stato l’anno di Focal Meter Panel, che ha permesso di effettuare misurazioni con maggiore precisione delle fruizioni puramente digital. L’anno successivo, nel 2021, Auditel ha realizzato una piattaforma comprensiva di tutto, da cui era possibile ottenere i dati aggregati dell’audience e anche interloquire con i principali operatori per migliorare il modello: c’è stato bisogno, infatti, di includere un set di dati di prima parte e migliorare costantemente le performance della piattaforma per ottenere dei dati sempre più precisi e per fornire dei report periodici che tenessero conto non soltanto della visione tradizionale dei contenuti, ma anche di quella legata al digitale.

Oggi, il risultato è quello che verrà adottato dal 30 dicembre in poi, riscrivendo la storia degli ascolti televisivi e – contestualmente – della distribuzione pubblicitaria.