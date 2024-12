Dal 30 dicembre cambia totalmente il calcolo degli ascolti televisivi

Non più solo televisione, ma anche tutti gli altri dispositivi connessi. Non più una obsoleta misurazione basata sulle fasce orarie, ma un dettaglio relativo a un determinato programma. Questi sono i due principali cambiamenti che prenderanno il via dal prossimo 30 dicembre 2024, quando Auditel lancerà – per la prima volta, un unicum anche a livello internazionale – il nuovo sistema di calcolo dei dati ascolti tv. Si parla, infatti, dell’innovativo Standard Total Audience che coinvolgerà anche la fruizione da pc, smartphone e tablet, aggregando questi numeri al risultato totale degli ascolti televisivi.

Questa nuova metrica combinerà i numeri della fruizione lineare (quella televisiva) a quelli della fruizione digitale, in modo tale da offrire un risultato più accurato e in linea con l’evoluzione dei servizi e dei dispositivi. Ovviamente, nulla di tutto ciò avrà un impatto sui telespettatori, ma ci potrebbero essere grandi cambiamenti soprattutto per quel che riguarda il mercato pubblicitario televisivo, ancora ancorato a calcoli che non tengono conto delle nuove abitudini di fruizione dei contenuti tradizionalmente visti in Tv.

Dati ascolti TV, come cambia il conteggio Auditel

Durante il workshop di presentazione dello Standard Total Audience, il direttore generale di Auditel Paolo Lugiato ha sottolineato come l’aggregazione dei dati ascolti tv a quelli delle visioni da dispositivi (per fare un esempio, la somma degli ascolti di un programma in onda su Rai 1 e quelli della visione della stessa trasmissione dall’app RaiPlay da un dispositivo connesso, sia in diretta che on demand) potrebbe portare a un incremento del risultato di circa il 4%. Un numero che può non sembrare altissimo, ma se rapportato al peso che potrebbe avere sul mercato pubblicitario, sarebbe un dato in grado di portare a un aumento degli introiti pubblicitari.

Nel monografico di oggi, Giornalettismo entrerà nel dettaglio di questi cambiamenti che rivoluzioneranno il sistema del calcolo degli ascolti televisivi, con un focus sulla differenziazione tra gli Standard di fascia (oraria) e quelli di programma, sottolineando come già in passato questa suddivisione sia stata “premiante” per determinati tipi di trasmissioni in palinsesto.