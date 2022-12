I problemi del Comune di Torre del Greco causati da un attacco hacker iniziato il 17 novembre

Il Comune di Torre Del Greco sta cercando di risolvere da circa un mese delle difficoltà causate da un attacco di tipo ransomware. L’incidente informatico è iniziato il 17 novembre scorso e il portavoce di Giovanni Palomba, sindaco di Torre del Greco, aveva comunicato quanto accaduto anche con un post su Facebook, scrivendo che il comune aveva ricevuto la richiesta di pagamento di 200 mila euro come riscatto per poter accedere nuovamente ai server bloccati.

La questione dell’attacco informatico al Comune di Torre del Greco

Quanto accaduto a Torre del Greco non è diverso da molti altri casi di attacchi informatici che prendono di mira le amministrazioni comunali o anche altri enti e istituzioni. Come riporta anche Red Hot Cyber, l’attacco informatico al Comune di Torre del Greco però ha aperto un dibattito sul tema che ha coinvolto anche alcuni esponenti politici, come il senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella, che in un post su Facebook ha scritto: «È gravissimo l’attacco hacker subito dalla comunità di Torre del Greco. Ho pertanto chiesto ai ministri dell’Interno e della Pubblica Amministrazione di condurre un’attività ispettiva e valutare se i dati sensibili dei cittadini sono ancora a rischio». Ci sarebbe quindi la volontà di avviare una sorta di indagine per valutare quali dati dei cittadini possono essere stati violati dagli hacker e per trovare delle soluzioni per tutelarli. Per il momento l’attacco informatico non è stato rivendicato e non sembra che siano stati pubblicati comunicati da parte degli autori dell’attacco per spingere l’amministrazione colpita a pagare il riscatto. Data la frequenza degli attacchi hacker in Italia è molto importante discutere sulle possibili soluzioni che si possono attuare per tutelarsi da eventuali attacchi e per proteggere i dati personali.