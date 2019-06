A Roma il traffico si paralizza perché un toro e una mucca si accoppiano in strada | VIDEO

Gli animali sono tendenzialmente più istintivi dell’uomo e l’episodio accaduto a Roma ne è la testimonianza. Ci troviamo in via di Tor Carbone, a pochi chilometri dall’Eur andando in direzione Appia Antica. A un certo punto, lungo la strada, il traffico si blocca perché la carreggiata viene attraversata da un gruppo di bovini che si spostano da un campo all’altro, in una delle zone più bucoliche della capitale. Ma non c’è solamente il passaggio degli animali: un toro e una mucca, infatti, hanno offerto uno spettacolo hot a tutti i passanti. Il risultato? Un video diventato virale sul web, l’ironia degli utenti sulla rete e i due bovini che – dopo aver bloccato le macchine in transito – placano i loro istinti perché disturbati dai clacson.

Sarà la primavera e le prime giornate calde che, dopo tanti giorni di pioggia e freddo, stanno attanagliando Roma. Ormoni impazziti e istinti incontrollabili hanno portato toro e mucca a provare a consumare il loro tentativo d’accoppiamento nel bel mezzo della carreggiata, infischiandosene degli occhi indiscreti delle persone che attendevano il loro passaggio per riprendere la loro marcia.

Toro e mucca si accoppiano in strada a Roma. Il video diventa virale

Il video di toro e mucca che si accoppiano, o tentando di farlo, è stato ripreso proprio da uno degli automobilisti che si è trovato bloccato e ha assistito alla scena hot. Il tentativo del toro, però, non è andato a buon fine (almeno di fronte all’occhio inclemente di quello smartphone) e, anche un po’ scocciato per il rumore dei clacson, pone fine al suo gesto e lancia un’occhiata agli automobilisti. La sua passione, in pieno giorno e in mezzo alla strada, è stata rarefatta dal caos che circondava lui e la mucca prescelta.

I pascoli urbani nella Capitale

Al netto dell’ilarità che questo video ha provocato sui social, si tratta di un atteggiamento normale da parte degli animali, soprattutto in una zona come Tor Carbone, ricca di pascoli erbosi dove gli allevatori portano il loro bestiame per rifocillarsi. L’istinto e l’ormone incontrollabile del toro è diventato oggetto di scherno sul web, ma lui non lo saprà mai.

(foto di copertina da video Facebook)