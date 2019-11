È morta Maria Perego, la mamma di Topo Gigio

Nonostante l’età avanzata, Maria Perego – che per tutti in Rai era la mamma di Topo Gigio – stava lavorando al ritorno del suo più famoso personaggio su Rai YoYo, in una trasmissione interamente a lui dedicata che sarebbe andata in onda il prossimo anno. L’autrice Rai si è spenta oggi all’età di 95 anni, una perdita davvero enorme per il servizio pubblico, dove si era distinta proprio per aver inventato uno dei personaggi più celebri della storia della Rai.

Morta Maria Perego che inventò Topo Gigio

Alessandro Rossi, amministratore della Topo Gigio srl – la società che cura l’immagine del personaggio della Rai nato nel 1959 e diventato celebre in seguito alle sue numerose apparizioni nel corso delle varie edizioni dello Zecchino d’Oro -, ha annunciato la morte di Maria Perego, con grande dolore e commozione.

Nelle sue ultime apparizioni televisive – in ordine di tempo la più recente è stata quella nel programma Rai Le Ragazze – Maria Perego aveva spiegato la genesi di Topo Gigio, che era nato nel 1959, ma che è stato perfezionato soltanto due anni dopo, nel 1961. Anche il marito Federico Caldura aveva collaborato a questo percorso di creazione del topo più famoso d’Italia, antesignano di tanti altri personaggi per ragazzi che a lui si sono ispirati.

Il contributo di Maria Perego alla ‘crescita’ di Topo Gigio

Famoso in tutto il mondo, Topo Gigio ha rappresentato – grazie all’estro di Maria Perego e degli autori che hanno collaborato con lei fino a pochi giorni fa – un vero e proprio simbolo del made in Italy, celebrato anche dai più grandi del nostro tempo: da Louis Armstrong, fino ad arrivare a Frank Sinatra. C’è da contarci che la prossima edizione dello Zecchino d’Oro, la numero 62 che si terrà dal 4 al 7 dicembre prossimo, riserverà ampi spazi in scaletta per ricordare Maria Perego che ha dato vita e ha fatto crescere Topo Gigio.