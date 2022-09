Uno dei dirigenti senior di Apple si è licenziato per un video comparso su TikTok

Era considerato come uno dei principali artefici del successo commerciale di Apple. Ha lavorato per l’azienda di Cupertino per 22 lunghi anni, il periodo più florido per i dispositivi (dagli smartphone ai notebook) del colosso americano. Poi è arrivato un video su TikTok in cui ha utilizzato parole fuori luogo. E ora Tony Blevins, uno dei dirigenti senior che ricopriva il ruolo di vicepresidente degli appalti, è finito nelle carte di un’inchiesta interna proprio per i contenuti di quel filmato. Da lì è arrivata la sua decisione di non attendere il licenziamento, ma di lasciare quel posto in quell’azienda in cui ha lavorato per quasi un quarto di secolo.

LEGGI ANCHE > Le app di VK sono state rimosse ufficialmente dall’Apple Store

Il video “incriminato” è stato pubblicato su TikTok da un giovane creator, Daniel Mac, che ha un grande seguito sul social amato dalla Gen Z. Il principio alla base dei suoi filmati è stato ripreso anche in Italia da diverse pagine: avvicinarsi, smartphone alla mano, ad automobili di lusso (o molto costose) e chiedere al proprietario come possa permettersi quel tenore di vita.

E in quel frangente, rispondendo a quella domanda, Tony Blevins ha detto: «Ho macchine ricche, gioco a golf e accarezzo donne dal seno grande».

Tony Blevins lascia Apple per una “battuta” su TikTok

Inizialmente, quasi nessuno si era accorto che il personaggio immortalato in quel contenuto TikTok (pubblicato sul social lo scorso 5 settembre) fosse proprio il vicepresidente degli appalti di Apple. Poi, però, il video è diventato virale ed è arrivato anche all’orecchio, anzi all’occhio, dell’azienda che ha avviato un’indagine interna per procedere – eventualmente – con un procedimento disciplinare (soprattutto per gli effetti che quella frase sulle donne potrebbero provocare nella percezione dell’opinione pubblica). Poi, anticipando una eventuale sanzione, come rilevato da Bloomberg (anche se l’azienda di Cupertino non ha voluto, almeno per il momento, rilasciare dichiarazioni in merito a questa notizia), lo stesso dirigente senior ha deciso di fare un passo indietro.