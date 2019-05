Per il Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli è il «miglior ministro delle Infrastrutture di sempre»

Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja. Un motto napoletano che è sempre vero e racconta di come sia difficile trovare difetti – e molto facile esaltare i pregi – nelle proprie creature. Un discorso che vale per i genitori, gli imprenditori, gli sportivi e anche per il politici. E questo antico detto popolare descrive al meglio il giudizio che il Movimento 5 Stelle ha di uno dei suoi rappresentanti. Come sostenuto dal capogruppo pentastellato al Senato che ha definito Danilo Toninelli miglior ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non relativamente a un ristretto arco temporale, ma dell’intera storia della Repubblica italiana.

Rispondendo alle domande dei cronisti, mentre lasciava Palazzo Chigi dove ha incontrato il premier Conte insieme al collega della Camera Francesco D’Uva, Stefano Patuanelli ha replicato alla possibilità di affidare il Mit a un rappresentante della Lega dopo l’esito del voto delle Europee così: «Penso che Danilo Toninelli sia il miglior ministro delle Infrastrutture che questo paese abbia mai avuto. Non vedo mine vaganti nel governo ma persone capaci e competenti che stanno lavorando per cambiare in meglio il paese».

Il M5S: «Toninelli miglior ministro delle Infrastrutture di sempre»

Un giudizio netto e lapidario che mette a tacere tutti i rumors sul Mit da sacrificare all’altare di Salvini in vista di un’eventuale rimpasto di governo. Insomma, Danilo Toninelli miglior ministro delle Infrastrutture al netto delle polemiche sulla realizzazione (o meno) della Tav Torino-Lione, i ritardi sullo sblocca-cantieri e le doppie dimissioni dei leghisti Armando Siri (prima) ed Edoardo Rixi (poi) per due vicende giudiziarie diverse, ma che hanno prodotto gli stessi effetti.

Il ministero falcidiato dalle dimissioni leghiste

E proprio sulla sentenza che ha condannato Rixi è arrivato il giudizio di Toninelli: «Grazie a Rixi per il lavoro svolto. Il Contratto di governo, ancora una volta, si dimostra lo strumento migliore per garantire il cambiamento. Malgrado il mio ministero sia stato falcidiato, andiamo avanti a sbloccare opere e procedure per usare al meglio i soldi dei cittadini».

