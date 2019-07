Minzolini: «Toninelli ci tiene a mettere in mostra gli addominali scolpiti»

La scoperta avviene quasi per caso, ma è un simpatico gossip politico. O meglio, un gossip su un politico. Danilo Toninelli ci darebbe dentro con la palestra, dal momento che è una persona che ci tiene molto agli addominali. La rivelazione è stata fatta in favore di telecamera dall’ex senatore di Forza Italia Augusto Minzolini. Francesco Giovannetti e Camilla Romana Bruno per Repubblica stavano portando avanti un’inchiesta sulla palestra Sporting Palace di Roma, che ha cessato la sua attività, nonostante l’iscrizione di 2500 persone che – per la maggior parte – avevano già pagato la loro quota annuale.

Toninelli addominali, il gossip di Minzolini

La palestra è nota nella capitale per essere frequentata da diversi personaggi del mondo della politica. Tra questi, l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli – che si è detta arrabbiatissima per quanto accaduto e pronta a esercitare una class action – e Augusto Minzolini, entrambi sentiti da Repubblica. Proprio Minzolini ha riferito, in piazza Montecitorio, che la palestra era frequentata anche da Danilo Toninelli: «Toninelli la frequentava verso le sette e mezza del mattino – ha detto l’ex senatore di Forza Italia ed ex direttore del Tg1 -, mi dicono che è una persona che ci tiene molto alla forma personale e lavora sodo: mi dicono che ci tiene a mostrare gli addominali scolpiti».

L’aneddoto è molto simpatico e ci permette di comprendere un’altra sfaccettatura della personalità di uno dei rappresentanti più chiacchierati di questo esecutivo giallo-verde. Evidentemente, fare molta palestra e avere un fisico scolpito favorisce la concentrazione.