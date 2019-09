Una settimana di grandi rotture, nel mondo della politica e non solo. Attraverso Instagram il cantante Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita a breve di un nuovo singolo. Nulla di strano, se non fosse che sarà il suo esordio come solista.

Tommaso Paradiso ha lasciato i TheGiornalisti

Tommaso Paradiso e i TheGiornalisti non sono più una cosa sola. Le voci giravano da un po’ e anche ai fan più social addicted non era sfuggita l’assenza del trio al completo a cene, serate, vacanze. E la sera di martedì 17 settembre. Tommaso Paradiso ha pubblicamente messo la parola fine. «Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso» scrive il cantante bianco su nero in una serie di stories che seguono a quelle della preparazione della sua cena. Il cantante condivide che d’ora in poi «tutto ciò che scriverò e canterò» sarà solo con il suo nome. «È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo» ricorda Paradiso citando il maxi concerto dell’8 settembre. Peccato che i fan non sapessero che quella grande festa sarebbe stata l’ultima. Una scelta non casuale perché, lo scrive lo stesso Tommaso qualche storia dopo, «volevo che fosse una grande festa e non un funerale».

«Sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne – scrive ancora su Instagram – è inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi». Non vuole lavare i panni sporchi in piazza, e lo ribadisce più volte nelle storie dicendo che parlerà solo «se un giorno sarò dagli eventi costretto» ma chiarisce che «sono stato male». «E per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia, altrimenti un sogno non può diventare un incubo» scrive ancora, in quello che potrebbe anche essere un ritornello delle sue canzoni. I Thegiornalisti non esistono più, ma le loro canzoni restano vicine al cuore di Tommaso Paradiso che non rinnega quanto ottenuto con Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Ma alla fine «le cose accadono ragazzi; è insito nella natura mutevole dello spazio e del tempo».

(Credits immagine di copertina: Instagram tommasoparadiso)