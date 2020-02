Tommaso Cerno non rafforza la pattuglia di Italia Viva al senato

Tommaso Cerno non si è iscritto a Italia Viva. Il numero dei senatori renziani, dunque, resta invariato: al momento sono 16 i componenti del gruppo che ha seguito l’ex premier nella sua scissione dal Partito Democratico. Tommaso Cerno non è fra questi, nonostante la sua adesione al progetto di Italia Viva risalisse solamente al 19 febbraio. L’ex senatore del Partito Democratico si è iscritto al gruppo misto, come confermato dalla presidente dello stesso gruppo di Palazzo Madama, Loredana De Petris.

L’allontanamento di Tommaso Cerno dal Partito Democratico era dovuto alla posizione sulla riforma della prescrizione. L’emendamento Conte-bis, quello che prevede il blocco della prescrizione solo in caso di condanna, aveva fatto insorgere il senatore che aveva fatto appello ai suoi principi garantisti, inconciliabili a suo modo di vedere con la posizione del Partito Democratico, troppo morbida con il giustizialismo del Movimento 5 Stelle.

L’iscrizione di Cerno al gruppo misto, dunque, non rende automatica la sua uscita dalla maggioranza. La tenuta del governo dipende molto dai numeri in Senato che, a questo punto, con la quasi certa defezione dei senatori di Italia Viva non sembra essere più solida. Per questo il governo di Giuseppe Conte dovrà cercare i numeri in aula votazione dopo votazione. Il fatto che Cerno non si sia iscritto a Italia Viva lo rende libero da «vincoli» di partito.

Il 19 febbraio, Tommaso Cerno aveva attaccato duramente l’esecutivo dicendo che, ormai, sembra già in prescrizione. Tuttavia i presunti dissapori con Matteo Renzi, che avrebbero portato alla decisione di iscriversi al gruppo misto, potrebbero già avergli fatto cambiare idea.