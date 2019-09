La città più sicura del mondo secondo l'Economist è Tokyo

A trionfare come città più sicura in tutto il mondo è Tokyo, ancora. Secondo la classifica pubblicata ogni due anni dal settimanale britannico The Economist, la capitale giapponese si aggiudica per la terza volta il primo posto tra le 60 città più sicure del mondo. E quelle italiane si trovano verso la metà.

LEGGI ANCHE > I 12 personaggi che hanno rovinato l’Italia secondo Politico

La città più sicura del mondo secondo l’Economist è (di nuovo) Tokyo

Tokyo è il posto in cui vivere. Secondo l’analisi pubblicata dal The Economist, la capotale giapponese trionfa in tutti i parametri utilizzati per stilare la classifica delle 60 città più sicure al mondo. I parametri della sicurezza indagati per l’analisi non riguarda la sicurezza personale solo nella stretta relazione con la criminalità sono principalmente quattro e spaziano dal mondo del digitale fino a quello della salute, delle infrastrutture e della sicurezza personale. In tutti questi campi Tokyo eccelle, avendo un tasso di criminalità molto basso, pochissimi attacchi informatici a danno di infrastrutture e aziende, e offrendo garanzie per l’identità digitale e personale dei Suoi abitanti. A Tokyo seguono città come Singapore e Osaka, ma al quarto posto c’è la prima città Europea.

Ad aggiudicarsi il titolo di città più sicura del continente europeo è Amsterdam. E le città italiane? Nella classifica del settimanale vediamo Milano e Roma, rispettivamente al 29esimo e 30esimo posto. Giusto a metà quindi, segno che di strada ancora ce n’è da fare in abbondanza.

(Credits immagine di copertina: Pixabay License)