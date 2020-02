Era stato annunciato già nelle scorse settimane, ma finalmente è arrivato il momento di gustarci il duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri in “Perdere l’amore”. Abbiamo visto tanti ospiti duettare in questi 70 anni di Festival di Sanremo, ma probabilmente non è stata mai toccata una vetta emotiva come quella di stasera. Gli spettatori dell’Ariston e la sala stampa si sono resi subito conto di stare assistendo a un momento magico quando Massimo Ranieri ha raggiunto Tiziano Ferro al centro del palco dalle scale.

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri in “Perdere l’amore” a Sanremo 2020

La loro esibizione è fantastica, un momento quasi solenne visto il religioso silenzio della sala stampa, mentre all’Ariston il pubblico duetta con i due grandissimi. “Perdere l’amore” in questa versione regala veramente emozioni che forse non è riuscito a regalare neppure Massimo Ranieri quando più di 30 anni fa la portò su questo palco. Le voci dei due si fondono e si alternano in modo perfetto, alla fine il gesto più bello è di Tiziano che va in mezzo alla folla a battere le mani al suo mito.

Prima dell’esibizione Massimo Ranieri ha dichiarato: “Tiziano ha dichiarato di essere rimasto fulminato quando nel 1988, davanti alla tv insieme al papà, mi vide a Sanremo con ‘Perdere l’amore’. E’ stato lui a cercarmi insieme ad Amadeus – ha raccontato Massimo Ranieri all’Ansa – Speriamo che sia un bel momento, la canzone lo merita, è ‘la’ canzone per antonomasia. Proprio un anno fa ci lasciava l’autore Giampiero Artegiani”. Beh ora possiamo dire che il momento è stato, forse, tra i più belli in 70 anni di Festival. Due voci di poeti, due voci che hanno toccato davvero il cuore in modo unico. “Perdere l’amore” con loro due è in realtà il modo più facile di vivere l’amore della musica.