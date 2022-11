Patrick Zaki contesta il suo virgolettato in prima pagina su Repubblica: «Mai detto quella frase»

Anche Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna che ha sperimentato un lungo periodo di detenzione in Egitto e che si trova attualmente sotto processo al Cairo per diffusione di notizie false, cade vittima della forzatura dei titoli sui giornali italiani. Tuttavia, questo aspetto è stato fatto notare su Twitter, citando testualmente il passaggio contestato e la testata, Repubblica, che ha forzato un suo virgolettato. Oggi, infatti, sul quotidiano romano è uscita un’intervista a Zaki, all’indomani dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi, a margine della Cop27 del Cairo.

Titolo su Patrick Zaki con un virgolettato forzato: la richiesta di rettifica

Repubblica, nel sottotitolo al suo articolo di apertura, aveva fatto riferimento all’intervista rilasciata da Patrick Zaki. Nella fattispecie, aveva scritto: «Zaki: “Mi sarei aspettato un intervento più incisivo di Roma sui diritti umani”». Una frase che lo studente ha affermato di non aver mai detto (cosa che si evince anche all’interno del giornale, quando si legge l’intervista integrale proposta da Repubblica). Il qui pro quo è stato chiarito su Twitter: dal suo account Zaki ha spiegato di aver già contattato Repubblica che provvederà a pubblicare una rettifica con scuse annesse per quanto accaduto questa mattina.

Oggi sulla prima pagina de @repubblica hanno scritto che dicevo “Prevedo di più da Roma”. Non l’ho detto ieri in nessuna intervista, ho continuato a dire che è una buona opportunità per avere una soluzione completa per i problemi dei diritti umani in Egitto (1-3) — Patrickzaki (@patrickzaki1) November 8, 2022

«Non sono stato sorpreso di sollevare la mia causa – ha proseguito Zaki – poiché ogni governo dovrebbe rappresentare il proprio popolo e gli italiani sono sempre desiderosi di riportarmi in Italia e di risolvere il mio caso: dal giorno in cui sono stato rilasciato, non ho mai detto una cosa del genere. La mia fede e la mia scommessa è sempre sulle persone. L’articolo vero e proprio non ha questa citazione e Repubblica ha promesso di pubblicare una correzione e delle scuse».

Non è la prima volta che la stampa italiana si trova a far fronte a smentite di questo genere: spesso capita che alcune interviste siano sintetizzate male nei titoli che vengono proposti. Quando, però, nel titolo si aggiungono virgolettati, il problema si fa più serio. Ultimamente, avevamo preso in esame un caso analogo in cui si era imbattuto Zerocalcare.