Attenzione: non è una serie tv su una dating app. Ma è la serie tv della dating app. Le ambizioni di Tinder escono dal perimetro degli appuntamenti e si infilano a piè pari nel mondo della produzione di contenuti originali di intrattenimento. Il debutto, previsto ad ottobre, sarà con una serie interattiva.

LEGGI ANCHE > Cambiare età per rimorchiare su Tinder: la strana lotta legale di Emile Ratelband

Tinder come Netflix: in arrivo la serie interattiva della dating app

Un po’ come ha fatto Netflix con Bandersnatch, Tinder vuole lasciare agli utenti la possibilità di prendere il controllo della storia. Ovviamente, usando gli swipe a destra e a sinistra che hanno reso famosa l’app di incontri. La notizia è stata data in esclusiva da Variety, che anticipa anche che la serie sarà ambientata in uno scenario apocalittico e che ruoterà intorno ad una domanda: «Con chi passeresti l’ultima notte della tua vita?». La produzione della serie, che ancora non ha un nome ufficiale e veine citata solo come “project x”, si è appena conclusa a Città del messico con la regia di Karena Evans, nota per aver diretto diversi video musicali di Drake, tra cui “In My Feelings”, e il film “Nice For What”, oltre ad aver diretto anche l’episodio pilota di “P-Valley”.

Il progetto girato con riprese verticali prevede 6 episodi, con una durata totale, comprensiva quindi di tutte le opzioni possibili, di circa due ore e sarà visibile direttamente sull’applicazione. Secondo alcune voci riportate da Variety, Tinder starebbe lavorando anche ad un algoritmo per metter ein contatto gli utenti anche in base alle scelte che faranno nella visione della serie di intrattenimento.

(Credits Immagine di copertina: © Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Wire)