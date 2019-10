Se avete Tim e siete affetti da insonnia, è stata senz’altro una brutta nottata. Tim non ha funzionato: su tutto il territorio nazionale, infatti, si è registrato un grande Timdown, un black-out quasi completo della rete internet del servizio offerto dall’operatore telefonico. La mappa di Downdetector è piuttosto eloquente: da nord a sud, l’interruzione non ha risparmiato quesi nessun territorio. Colpiti, ovviamente, i centri più grandi – dove la concentrazione di abbonati è superiore – Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Padova, Brescia, Genova e Verona.

Timdown, cosa sta succedendo

Quello che sta succedendo alla rete Tim – a partire dalle 2.30 della notte del 10 ottobre – ha colpito una vasta fetta di popolazione. L’hashtag #timdown, infatti, è in tendenza e in tanti hanno riportato i disservizi che stanno subendo da questa notte. Ovviamente, con il down della rete, è praticamente impossibile connettersi a internet, messaggiare con WhatsApp e utilizzare tutte le app dei diversi social network, almeno con la connessione dati.

Diversi sono stati i commenti degli utenti sui social network:

Beh insomma dai, @TIM_Official ha giusto un paio di server down, giusto giusto tutta Italia senza internet #timdown pic.twitter.com/u8NyR9tcIz — SternocleidomastoiLeo (@Devosceglierlo) October 10, 2019

Sto mese nun ve pago….. #timdown — Sig. Minchia (@SigMinchia) October 10, 2019

Capisci che è ora di andare a dormire, quando ormai da 3 ore tim è ufficialmente deceduta. 🎉#timdown — Crhisss (@crhcml) October 10, 2019

In mattinata, Tim ha provveduto a comunicare quanto segue: «Si è trattato di problema temporaneo a una linea del traffico internet che ha determinato problemi solo di navigazione internet. Il tutto è durato circa 3 ore e ad ora è rientrato».

