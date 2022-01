Tim Cook ha celebrato i suoi primi 10 anni alla guida di Apple con un compenso da 100 milioni di dollari

Lo scorso 24 agosto, Tim Cook ha festeggiato i suoi primi dieci anni alla guida di Apple. L’amministratore delegato dell’azienda di Cupertino subentrò a Steve Jobs che morì qualche settimana dopo (a ottobre del 2011). Una decade piena di innovazioni all’interno dell’azienda, sempre pronta a produrre e proporre novità tecnologiche non solo legate al mondo della telefonia (anche se quello era ed è il core business), ma anche pc e altri dispositivi. E l’ultimo anno, quello in cui Apple ha visto crescere esponenzialmente le sue vendite (e il suo valore di mercato in Borsa), è stato prolifico anche per il Ceo.

Nella dichiarazione di delega depositata giovedì scorso, Apple ha messo nero su bianco i compensi del 2021 di tutti i suoi dirigenti, evidenziando anche gli stipendi (in media) di tutti gli altri dipendenti che lavorano con l’azienda di Cupertino. Ed è lì che è stato mostrato per la prima volta il guadagno da record di Tim Cook nell’ultimo anno: quasi 100 milioni di dollari (98,7, per l’esattezza). Il che vuol dire che, rispetto ai 12 mesi precedenti, il Ceo dell’azienda ha visto crescere il proprio compenso del 570%. Un dato che, se paragonato al compenso medio degli altri lavoratori, mostra una clamorosa differenza tra chi dirige e amministra e chi, invece, ha ruoli gerarchicamente inferiori.

Tim Cook, il compenso da 100 milioni di dollari nel 2021

Una differenza acuita nel 2021, nonostante negli ultimi 12 mesi (come si evince dallo stesso documento) la paga media per i dipendenti di Apple sia cresciuta, passando dai 57.783 dollari del 2020 ai 68.254 di quest’anno. Insomma, facendo una rapida proporzione, quest’anno Tim Cook ha guadagnato un compenso totale 1.447 volte superiore al lavoratore medio di Cupertino. Ma, ovviamente, parliamo di compenso e non di stipendio. Una differenza fondamentale per capire per quale motivo quest’anno il Ceo dell’azienda si sia avvicinato così repentinamente ai 100 milioni di dollari.

Le azioni in Borsa e i dividendi

Perché lo stipendio di Tim Cook è rimasto lo stesso del 2020 (attorno ai 3 milioni di dollari), ma a essere cresciuti sono i premi azionari e quelli per gli obiettivi raggiunti. Dunque, ai 3 milioni di stipendio vanno aggiunti 12 milioni per aver raggiunto gli obiettivi complessivi (come il balzo di valore in Borsa), 1,4 milioni di spese per i viaggi (compresi gli alloggi) compiuti nel 2021 e, per completare il quadro e arrivare alla cifra finale, ben 82,3 milioni di dollari di premi azionari. Se a questi sommiamo anche i 401mila dollari di premi assicurativi arriviamo a qui 98,7 milioni di dollari nell’ultimo anno. Un bel passo in avanti rispetto ai 14,8 guadagnati nel 2020.