Una class-action accusa Google di pagare Apple perché questa non investa in motori di ricerca

Apple, Google e gli amministratori delegati Tim Cook e Sundar Pichai sono le persone chiamate in causa da una class-action in California che punta a dimostrare in tribunale che Google paga Apple. I volumi d’affari, secondo le persone che hanno dato vita a questa azione legale, sarebbero nell’ordine dei miliardi di dollari: non ci sarebbe di mezzo soltanto il fatto che Apple permetta a Google di essere il suo motore di ricerca predefinito sui suoi dispositivi, ma ci sarebbe anche l’accusa sul fatto che il colosso di Mountain View avrebbe corrisposto del denaro – stiamo parlando di 50 miliardi di dollari – alla Big Tech di Cupertino per non investire in motori di ricerca.

Google paga Apple per non investire in motori di ricerca?

Secondo la causa intentata nel tribunale della California, questo rapporto di non concorrenza impone anche ad Apple di «sopprimere attivamente» i concorrenti dei motori di ricerca più piccoli di Google, si pensi, ad esempio a Bing o a DuckDuckGo. Per questo Google sarebbe il motore di ricerca predefinito per il browser Safari di Apple, per Siri e per Spotlight. Inoltre, Google e Apple si sarebbero accordati anche per acquisire delle società che, nel tempo, avrebbero potuto rappresentare un problema per il settore tecnologico all’interno dei quali i due colossi operano: insomma, un modo per evitare la concorrenza inglobando al proprio interno la potenziale minaccia. In base alla class-action, Apple ha acquisito più di 120 – e Google più di 247 – concorrenti e potenziali concorrenti negli ultimi 22 anni.

La class-action fa leva ancora una volta su quanto accaduto in passato alle compagnie petrolifere che furono costrette a sciogliere il loro monopolio a inizio Novecento in seguito allo Sherman Antitrust Act. Si tratta di una decisione che viene sempre agitata davanti alle compagnie tecnologiche che, però, si difendono – solitamente – dicendo che i potenziali disagi per i consumatori, in seguito alla loro condotta, non possono essere dimostrati. In questo caso specifico, i querelanti sostengono invece che gli utenti siano stati danneggiati dall’accordo tra Google e Apple perché, se non ci fosse stato, Google sarebbe riuscito a offrire dei prezzi pià convenienti agli investitori nel suo settore di annunci pubblicitari.

Al momento, nessuno dei due colossi ha voluto commentare questa class-action.