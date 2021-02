Affidarsi ad Agenzie professionali per implementare strategie di Digital pr è una pratica in aumento tra coloro i quali vogliano rendersi più visibili sul web, incrementando le visite e quindi le vendite.

TiLinko consolida il suo ruolo di agenzia di riferimento in Italia per le Digital pr

Affidarsi ad Agenzie professionali per implementare strategie di Digital pr è una pratica in aumento tra coloro i quali vogliano rendersi più visibili sul web, incrementando le visite e quindi le vendite. Occorre, però ricercare sempre esperti che da anni lavorino per stare al passo coi tempi, così da offrire soluzioni aggiornate e sempre in linea con le esigenze del mercato attuali. L’agenzia per digital pr TiLinko, in tal senso, si riconferma tra le più scelte da coloro i quali desiderino risultati ottimali che possano davvero fare la differenza.

Una strategia che parte dall’analisi

Come ogni strategia che si rispetti, anche quella che si cela dietro alle Digital pr deve basarsi su analisi solide e dettagliate per poter implementare il prestigio e il giro di affari fino al 70% e oltre. La TiLinko opera proprio partendo da queste, identificando innanzitutto in modo mirato tutte le potenzialità dello specifico brand. Successivamente, viene fatta un’operazione denominata link audit, ovvero una ricerca di mercato atta a studiare la concorrenza e le parole chiave più ricercate dai clienti, al fine di realizzare contenuti che siano quanto più possibili originali così da distinguersi dalla massa. La panoramica di base data dall’analisi dei competitor consente quindi di garantire un posizionamento adeguato nel panorama spesso complesso del digital marketing.

Dal link building al digital pr

Per guidare l’utente a seguire “la strada” che porta al proprio portale, poi, TiLinko attua anche tutte le strategie di link building necessarie, con il supporto di tools e strumenti dedicati, che consentano di essere ai primi posti nella SERP (Search Engine Results Page) dei principali motori di ricerca. Un collegamento di qualità sarà in cima alla pagina e aumenterà esponenzialmente le possibilità che sia cliccato: se il link contiene anche il nome di un brand prestigioso ed è particolarmente facile da ricordare, tutto si rivelerà ancora più semplice.

Un esperto SEO, ovvero della Search Engine Optimization, come da acronimo ottimizzerà la ricerca utilizzando le parole chiave più diffuse, perché il collegamento desiderato sia indicizzato e posizionato in maniera immediatamente visibile. E non si limiterà a un unico termine, ma a volte, a vere e proprie query, ovvero gruppi di parole o persino frasi brevi che possano riportare al risultato voluto nella SERP. Nell’ambito di un medesimo argomento, queste possibilità sono molteplici se s’individuano quelle giuste.

L’agenzia ditigal PR TiLinko

Ma la digital pr deve anche mirare alla creazione di contenuti di qualità che risultino sempre interessanti per attirare l’attenzione. Un link inserito nel contesto dell’articolo di un blog o di una guida all’acquisto, ad esempio, sarà più fruibile di una fredda indicazione nella quale si incita a cliccare su un mero collegamento.

I professionisti di TiLinko, inoltre, si soffermano anche sulla tipologia di contenuti che, se limitati all’argomento principale, potrebbero circoscrivere troppo la loro diffusione. Spaziare con argomentazioni correlate che possano collegarsi al tema primario è un modo per ampliare gli orizzonti e arrivare a un numero maggiore di utenti, soprattutto se tali argomentazioni risultano essere le più ricercate in assoluto: fungeranno, quindi, da base eccellente per portare il discorso sul brand che si vuole promuovere.

Infine, occorre fare una corretta “manutenzione” ai propri link, monitorandoli costantemente affinché siano sempre riconducibili a una pagina che mostri i contenuti corretti e, soprattutto, funzionanti. Può, infatti, capitare che un link si presenti non funzionante dopo un determinato periodo di tempo e occorrerà ripristinarlo al fine di mantenere la propria immagine professionale agli occhi degli utenti. Il coinvolgimento di testate giornalistiche note, blog e social network completerà, assieme a un programma di recensioni dedicato, un lavoro volto alla massima visibilità.