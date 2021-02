Dal 9 febbraio TikTok bloccherà tutti gli utenti che non hanno confermato la loro età

La decisione, valida solo in Italia (per il momento), arriva dopo la richiesta da parte del Garante per la protezione dei dati personali

Ne avevamo parlato già nelle scorse settimane quando, dopo il blocco disposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, TikTok non aveva provveduto a disabilitare gli account degli utenti che non avevano certificato la propria età. A dieci giorni da quella decisione, però, qualcosa si è mosso e arriverà a compimento martedì prossimo, 9 febbraio: il social network, tanto amato dai giovani e dagli adolescenti, bloccherà l’accesso alla piattaforma a tutti quegli utenti che non hanno provveduto a inserire la propria età.

Questo vuol dire che farà quel che era previsto – fin dall’origine, seppur finora disatteso – dalle norme per l’iscrizione ai social network: bloccare gli accessi (e gli account) a tutti gli iscritti inferiori ai 13 anni di età. Questa decisione, arrivata al culmine di numerose polemiche legate alle challenge online che avrebbero (il condizionale è ancora d’obbligo, visto che non vi è stata ancora alcuna conferma da parte delle indagini e della magistratura) portato a gravi fatti di cronaca con i giovanissimi protagonisti-vittime.

TikTok, dal 9 febbraio si bloccano gli account degli under 13

«A partire dal 9 febbraio, dando attuazione alle richieste del Garante, TikTok bloccherà tutti gli utenti italiani e chiederà di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. Una volta identificato un utente al di sotto dei 13 anni, il suo account verrà rimosso – si legge nella nota pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali -. Per identificare con ragionevole certezza gli utenti sotto i 13 anni, successivamente a questa prima verifica, la società si è impegnata a valutare ulteriormente l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Poiché l’individuazione di tali soluzioni richiede un bilanciamento tra la necessità di accurate verifiche e il diritto alla protezione dei dati dei minori, la società si è impegnata ad avviare con l’Autorità privacy dell’Irlanda – Paese nel quale la piattaforma ha fissato il proprio stabilimento principale – una discussione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale a fini di “age verification”».

Cosa accadrà da martedì prossimo

Si procederà, dunque, per step. Come confermato dal Garante per la Privacy, il 9 febbraio saranno bloccati tutti gli account italiani (questo provvedimento, infatti, riguarda solo il nostro Paese proprio per la posizione presa nelle scorse settimane dall’Autorità). Per poter accedere e utilizzare l’app bisognerà confermare la propria età: se l’utente è un under 13, il suo account non sarà riabilitato. Le ulteriori indicazioni e guide saranno pubblicate direttamente sull’app di TikTok a partire da domani, giovedì 4 febbraio.

