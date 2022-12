Com’è che tutti i concorrenti di Amici quest’anno stanno facendo i TikTok dalla casetta?

Il programma televisivo Amici quest'anno è giunto alla sua 22esima edizione e, mentre il format si ripete in modo pressoché uguale da anni, qualcosa quest'anno sembra essere cambiato nelle scelte che riguardano la comunicazione digitale. Nel periodo prima del serale i ragazzi hanno accesso ai propri smartphone per un tempo limitato: è una coincidenza che tutti abbiano deciso di pubblicare dei TikTok?

Quest’anno i concorrenti di Amici 2022 sembrano essere molto attivi su TikTok. In questo articolo parleremo del come e proveremo ad analizzare il perché. Ovvero, perché TikTok è tanto rilevante nel mondo della musica? Perché la piattaforma viene fuori anche tra i concorrenti quando, mentre giudicano le loro performance, vanno a guardare la risonanza che queste hanno avuto nei Per te? Alla luce dei tanti perché e delle risposte che proveremo a dare, non sembra affatto un caso che la maggioranza dei cantanti protagonisti abbia pubblicato un video su TikTok, anche l’app non l’aveva mai usata.

TikTok e l’importanza di un audio virale

Sempre più spesso vengono fuori notizie relative a case discografiche che, prima di decidere se produrre un brano, chiedono agli aspiranti cantanti o cantautori di diffonderlo su TikTok. Poi, solo se questo raggiunge una certa viralità, si passa a produrlo. Scegliere di fare stabilire il successo di un brano a un algoritmo, però, può essere poco meritocratico. Sì, è vero che la proposizione di un contenuto nei Per te è data dall’interesse partecipato di chi si è soffermato a guardarlo per più di qualche secondo, ma ci possono essere svariati motivi per cui ci si sofferma a guardare un video.

Molti utenti, infatti, hanno una fruizione di TikTok e dei Reels muta, cioè a volume disattivato. E questo è assurdo se si pensa che quella fruizione, seppur muta, possa contribuire a determinare il raggiungimento di un sogno da parte di un aspirante cantante. Dagli artisti alle case discografiche, dunque, la corsa alla viralità su TikTok non riguarda solo i creators.

Amici 2022: i concorrenti postano su TikTok dalla casetta

Che TikTok fosse diventato elementi comune al percorso di molti concorrenti di Amici lo si era già constatato nel corso delle edizione di Amici 2020 e Amici 2021. Molti dei concorrenti, infatti, avevano raggiunto una certa popolarità già nei Per te della piattaforma e, sempre nei Per te, c’era chi sottolineava il sostegno a quegli stessi concorrenti con frasi del tipo «ti seguo da quando pubblicavi video dalla tua stanzetta» – come il caso del concorrente Alexwyse dello scorso anno. Che poi, diciamolo, la frase è solo la versione 2.0 di quando un tempo si diceva agli artisti «Ti seguo da quando cantavi per strada» o «Ti seguo da quando suonavi nei bar».

Il fatto, però, che il «contesto TikTok» sia sempre più presente nel background dei concorrenti e d’interesse nel settore della comunicazione digitale tutta, quest’anno dev’essere passato in primo piano nel team di chi – all’interno della produzione di Maria De Filippi – si occupa proprio di questo.

Per esempio, nel corso di una puntata del pomeridiano di Amici, hanno mandato in onda un dialogo tra due concorrenti che, dopo aver guardato l’esibizione di tutti i concorrenti, hanno dibattuto sulla risonanza che un’esibizione in particolare avesse avuto su TikTok, nonostante – nel corso della puntata – non si fosse classificata come prima. «Ho visto su TikTok», dice NDG a Tommy Dali.

Accesso limitato al cellulare, ma si posta lo stesso su TikTok

Nel periodo del pomeridiano di Amici, ovvero il periodo che precede le puntate del Serale, i concorrenti hanno accesso limitato ai propri smartphone. Ciascuno di loro può usare il cellulare in orario stabilito dalla redazione e in un tempo contingentato. Sembra strano che quel poco tempo sia stato utilizzato dai ragazzi per pubblicare su TikTok e non per parlare con le proprie famiglie, per esempio. Per questa ragione, vien da pensare che ai concorrenti sia stato suggerito di creare contenuti sulla piattaforma per accrescere l’hype intorno al programma e – perché no – anche per studiare chi funziona di più e chi di meno. L’analisi del sentiment – ovvero lo studio di «cosa si dice in giro nei social » – di un brand, un programma televisivo o una serie TV viene fatto ogni giorno da chi lavora nel settore della comunicazione digitale.

Dunque, non ci stupiremmo se, proprio nei commenti di quei video TikTok di Amici 2022, si andasse a spulciare chi sta piacendo di più al popolo, chi viene criticato, cosa le persone desiderano che accada per poi farlo – più o meno casualmente – accadere.

Quest’anno non ancora, ma niente niente che l’anno prossimo i contenuti dalla casetta verranno registrati e pubblicati direttamente dall’account TikTok di Amici?

FOTO PRESA DA «Il quotidiano di Amici 22 – Mercoledì 23 novembre», WITTYTV.IT