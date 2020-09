I tifosi che vogliono “cacciare dalla squadra” la pallavolista incinta

La spiacevole vicenda degli attacchi alla pallavolista incinta ha destato una profonda amarezza anche nel presidente del Coni Giovanni Malagò. Gli insulti degli haters sui social nei confronti di Carli Lloyd, palleggiatrice americana in forza alla VBC Casalmaggiore, per il solo motivo di essere rimasta incinta a pochi giorni dal via del prossimo campionato hanno colpito profondamente il numero uno dello sport italiano.

CARLI LLOYD E' INCINTALa capitana della VBC Casalmaggiore, Carli Lloyd, è incinta. Completate tutte le analisi di rito… Gepostet von VBC èpiù – Casalmaggiore am Dienstag, 8. September 2020

«La vicenda di Carli Lloyd mette una tristezza infinita», ha detto Malagò. «Un conto è che il tifoso esprime il suo giudizio sul fatto che l’atleta non può rispettare un contratto attraverso le sue prestazioni, ma come si fa a non riconoscere un diritto a una donna di diventare madre?», ha aggiunto il numero uno dello sport italiano, a margine di un evento al Coni. Il club della provincia di Cremona ha annunciato la gravidanza per la 31enne, vincitrice della medaglia di bronzo con la nazionale Usa ai Giochi di Rio 2016 e che aveva già vestito la maglia di Casalmaggiore dal 2015 al 2017 conquistando la Supercoppa italiana nel 2015 e la Champions League nel 2015/16.

Una notizia che ha scatenato l’ira di alcuni haters sui canali social della società: nel mirino la pallavolista incinta, a poco più di una settimana dell’inizio del campionato, fissato per il prossimo 20 settembre. “Per me è una mancanza di rispetto verso la società. Io la manderei via“, si legge su Facebook. “Ma tutto sto buonismo verso un’atleta che non rispetta un contratto?“, “Io non la pagherei nemmeno un centesimo. Quella è la porta“, si legge ancora sul social network.

Società, squadra e staff si sono schierate immediatamente con Lloyd, che ha anche parlato con il presidente Massimo Boselli, ricevendo inoltre messaggi e chiamate di supporto da parte di alcuni tifosi. «Naturalmente la VBC Casalmaggiore augura a Carli Lloyd una gravidanza serena ed è al fianco del proprio capitano», aveva scritto la società nel comunicato annunciando la gravidanza della giocatrice statunitense.

