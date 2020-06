La polizia usa lo spray urticante durante la commemorazioni di Tienanmen a Hong Kong

Per la prima volta dopo 30 anni la cerimonia di commemorazione della strage di Tienanmen avvenuta nel 1989 è stata vietata. La situazione è degenerata in piazza, con i poliziotti che hanno iniziato ad arrestare i manifestanti e a utilizzare lo spray urticante. Proteste e scontri non sono mancati, con l’arresto di decine di persone nel tentativo di disperdere la manifestazione nata spontaneamente per commemorare la repressione sanguinosa per cui la piazza è passata alla storia.

La polizia su Twitter: «Gli agenti stanno effettuando arresti»

Plainclothes police officers in #HongKong turned the peaceful candlelight vigil for #TiananmenSquareMassacre into chaos, by making arrests, pepper-spraying and storming the crowd.#StandWithHongKong pic.twitter.com/Kcmgnt0uWU — Eileen Chang ⛑ (@Hongkon84458416) June 4, 2020

La polizia cittadina rende noto su Twitter che «alcuni manifestanti vestiti di nero bloccavano le strade nel quartiere di Mong Kok dell’ex colonia britannica» e, di conseguenza, si sta procedendo con gli arresti. A testimoniare la situazione ci sono moltissimi video in rete che fanne vedere anche i poliziotti in borghese nell’atto di utilizzare spray urticante contro i manifestanti per far sì che non blocchino la strada. Le forze dell’ordine si sono messe attorno alla sede dell’ufficio di collegamento del governo cinese a Hong Kong, verso il quale sono diretti alcuni manifestanti.

Protesta anche in Parlamento

«Uno Stato assassino puzza per sempre. Non perdoniamo al mondo quello che il partito comunista cinese ha fatto 31 anni fa»: questo hanno urlato Eddie Chu e Ray Chan Police prima di essere arrestati per aver lanciato liquido maleodorante fra i banchi durante una discussione sulla legge che ha approvato sanzioni pesanti per chi subisce l’accusa di non rispettare l’inno cinese. Per la prima volta nella storia le manifestazioni per Tienanmen sono state vietate a causa del rischio di contagi coronavirus – almeno di facciata – ma anche perché il governo cinese vuole evitare i focolai di protesta per l’indipendenza di Hong Kong. Con la scusa della crisi sanitaria, infatti, il controllo cinese sulla città di sta facendo più stringente e gli animi delle persone si stanno infiammando.