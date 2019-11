Il Ticino esonda a Pavia: un quartiere sott’acqua

È il quartiere di Borgo Basso il più colpito dall’esondazione del Ticino a Pavia. Nella città lombarda, il fiume che l’attraversa ha superato gli argini in un punto ben preciso della città, riempendo d’acqua e di fango le strade del quartiere, con alcune abitazioni che affacciano proprio lungo la riva del corso d’acqua.

LEGGI ANCHE > Il maltempo colpisce l’Italia da nord a sud, Reggio Calabria come Venezia

Ticino esondato: un quartiere di Pavia sott’acqua

Le immagini stanno facendo il giro del web: già nella giornata di ieri, domenica 24 novembre, la situazione a Pavia si era dimostrata piuttosto critica, con il fiume che aveva raggiunto le volte del ponte coperto. Tuttavia, è nel quartiere di Borgo Basso, quello che da un punto di vista iderogeologico è maggiormente a rischio, che si sono registrati i problemi peggiori. L’onda anomala ha raggiunto le strade e le abitazioni questa mattina, 25 novembre.

#Maltempo: fiumi sotto controllo in provincia di #Pavia. Nel capoluogo il #Ticino si avvicina al Borgo Basso (nella foto). Al Ponte della Becca il #Po è salito a più 4,31 sopra lo zero pic.twitter.com/a3Qh1jGT0j — Alessandro Repossi (@AleRepossi) November 24, 2019

Una sorta di effetto acqua alta come a Venezia: in queste ore, la protezione civile ha aiutato i cittadini di via Milazzo ad abbandonare le proprie abitazioni. Ma c’è ansia anche per una possibile piena del Po. Sempre nel Pavese, a Linarolo, ci sono alcune frazioni che sarebbero esposte a una esondazione del più lungo fiume italiano, soprattutto nella zona delle sue anse. Questa mattina, in zona, non piove più, ma l’ondata anomala risente del maltempo delle ultime ore e potrebbe arrivare anche a condizioni meteorologiche migliorate.

FOTO dall’account Twitter di Thomas Messervey