This Unique: «Sembrava strano vendere assorbenti online ma abbiamo avuto un grande successo»

This Unique è una startup che vale la pena conoscere visto l'intento di occuparsi di mestruazioni in maniera inclusiva e eco-sostenibile

Per This Unique, startup italiana, è nata per occuparsi delle mestruazioni in maniera inclusiva, rispettando sia le persone che l’ambiente con prodotti eco-sostenibili. Questo è sicuramente un periodo d’oro per il progetto, che ha recentemente chiuso un round di investimenti da 700 mila euro e che ha creato un e-commerce per la vendita degli assorbenti. Come funziona? L’acquisto online funziona previa sottoscrizione del servizio in abbonamento che permette di accedere a tutta una serie di prodotti personalizzabili legati alla cura delle mestruazioni e – più in generale – dell’intero ciclo mestruale con particolare attenzione a tutto quello che può servire nel corso della ciclo e della sindrome premestruale.

LEGGI ANCHE >>> Lo spot «scioccante e sensazionale» degli slip assorbenti vietato da Facebook perché mostra sangue mestruale

Il successo di This Unique fino ad oggi

I numeri parlano chiaro: in nove mesi la startup ha collezionato 10 mila clienti e 1500 donne abbonate al suo servizio, creando una community che coinvolte oltre 30 mila utenti nella quale si parla di benessere della persona e sostenibilità. Recentemente la startup ha anche lanciato un servizio B2B per aziende e scuole, ottenendo anche in questo caso un buon riscontro. Quali sono le prospettive di una realtà che ha già dimostrato parecchio? Lo abbiamo chiesto direttamente al team, portando il focus in particolare sul funzionamento del servizio di abbonamento e sulle loro attività con scuole e aziende.

Come funziona la vendita in abbonamento degli assorbenti e degli altri prodotti per l’igiene? Partiamo da un presupposto – come ci ha spiegato un portavoce del team -: «Anche a noi vendere assorbenti online sembrava una cosa strana all’inizio, ma ha avuto un grandissimo successo. Attraverso il nostro sito le persone hanno la possibilità di creare box personalizzate per tipologia e numero di prodotti: si può scegliere una frequenza di arrivo della box, mensile o trimestrale e in automatico la box del ciclo scelta viene recapitata a casa».

Il lavoro con aziende e scuole per promuovere cultura e consapevolezza

Tramite il servizio B2B rivolto ad aziende e scuole si vuole «diffondere il messaggio che l’assorbente è un bene primario e in quanto tale aziende e scuole dovrebbero fornirne a dipendenti e student* in modo gratuito, come funziona già con la carta igienica ad esempio. Già alcune aziende ed istituti scolastici hanno inserito nei loro servizi i nostri dispenser (si possono scegliere in carta oppure in bambù) con assorbenti e tamponi messi a disposizione a tutte le persone che ne dovessero avere bisogno».

Anche a livello di sviluppo tecnologico delle piattaforme messe in campo c’è un preciso tracciato da seguire: «Per il B2B la nostra idea è quella di creare una piattaforma ad hoc, attraverso la quale gli enti possano gestire rifornimenti e tempi dei rifornimenti in maniera molto più agile». Rivolgendosi al consumatori – quindi in ambito piattaforma B2C – « stiamo lavorando a un algoritmo che, sulla base di alcune domande preliminari, componga la box del ciclo personalizzata in modo automatizzato. Speriamo di raggiungere tutti e due questi obiettivi prestissimo!».