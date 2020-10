The Voice of Senior: ecco la giuria definitiva

Il programma tra i più attesi di questa stagione è sicuramente ‘The Voice of senior’, esperimento in onda su Raiuno, condotto da Antonella Clerici. Molti i rumors sulla giuria che selezionerà i cantanti in gara. Giornalettismo è in grado di rivelare chi saranno ‘ufficialmente’ i giurati di questa prima edizione.

Al contrario di quanto emerso nelle scorse ore non ci sarà Elettra Lamborghin , impegnata nelle riprese della sua prima serie tv in onda prossimamente su ‘Real Time’; ma saranno presenti ufficialmente: Albano Carrisi con la figlia Jasmine, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè.