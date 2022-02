Pur di non scendere a compromessi sui matrimoni gay EA non rilascerà The Sims 4 Il Mio Matrimonio in Russia

Gli appassionati di The Sims 4, l’ultima versione di uno dei giochi di simulazione di vita più amati al mondo, devono aspettare solo altri sei giorni per The Sims™ 4 Il Mio Matrimonio Game Pack. L’espansione che permette di creare storie di matrimoni dalla A alla Z verrà rilasciata il 17 febbraio alle ore 19 ed è attesissima da (non proprio) tutti. Torniamo a parlare della legge contro la propaganda gay del 2013 che, in Russia, sta dando parecchio filo da torcere alle piattaforme estere. Se a fine 2021 il Cremlino se l’è presa con Netflix, cui è stato imposto di etichettare i contenuti LGBTQI+ – questa volta tocca a uno dei videogames più famosi del mondo. L’expansion pack The Sims 4 matrimoni in Russia non verrà rilasciata perché EA non ha voluto adattarla alle regole imposte nel paese.



The Sims 4 matrimoni in Russia non verrà rilasciato

Come si può vedere nel video che The Sims 4 ha scelto di rilasciare per anticipare ai fan quello che vedranno e che potranno fare grazie alla nuova espansione, una relazione eterosessuale naufraga a causa del fatto che la futura sposa si innamora di quella che aveva scelto come testimone. Tutto finisce bene, ovviamente, con l’ex futuro sposo che diventa testimone dell’unione tra le due donne. Una storia bella che per tutte le persone LGBTQI+ che giocano con The Sims dai suoi albori – nel 2009 – significa che davvero non esistono più limiti tra la giocabilità di una coppia etero e quella di una coppia gay.

The Sims, del resto, si è sempre distinto per la sua inclusività. Come ha ripercorso anche Arstechnica, già nella prima demo rilasciata nel 1999 era incluso un bacio omosessuale che, all’epoca, fece non poco scalpore. Nel corso degli anni The Sims ha reso le relazioni tra persone dello stesso sesso sempre più simili a quelle eterosessuali ma solo con The Sims 3 è stato possibile chiamare il partner dello stesso sesso “moglie” o “marito”, per esempio.

La posizione di Electronic Arts su The Sims in Russia

La scelta di non rilasciare l’espansione è stata presa da EA a causa della legge contro la propaganda gay che avrebbe costretto i creatori a cambiare la narrazione del gioco. «Mentre ci muovevamo attraverso il nostro processo di sviluppo e narrazione del marchio – ha fatto sapere EA – ci siamo resi conto che il modo in cui volevamo raccontare la storia di Cam e Dom (le protagoniste del trailer ufficiale del pacchetto n.d.R) non sarebbe stato qualcosa che avremmo potuto condividere liberamente in tutto il mondo».

«Una coppia il cui amore non conosce confini», sostanzialmente, in Russia non può approdare poiché «sarebbe stata soggetta a modifiche a causa delle leggi federali». Per EA – che già in passato ha avuto problemi con la Russia con FIFA 17 e i riferimenti fatti alla campagna di lacci arcobaleno di FIFA – scendere a compromessi non è stato ammissibile. Gli sviluppatori hanno scelto, quindi, di non creare una versione conforme per la Russia e di lasciare il gioco così com’è pur di non compromettere i valori in cui credono, sottolineando come questo «purtroppo significa che i membri della comunità The Sims in Russia non potranno acquistare questo pacchetto di gioco».

Recentemente la società ha anche annunciato che sta lavorando per introdurre i pronomi personalizzabili in The Sims 4.