Cosa sono i test in 20 minuti contro il coronavirus, come funzionano e per chi saranno disponibili

Non saranno disponibili in farmacia, ma presso i punti di cura

Nelle ultime ore si fa un gran parlare dei test rapidi coronavirus. Da questo momento in poi, infatti, sarà sul mercato un kit diagnostico in grado di fornire un risultato in 20 minuti. In modo particolare, Menarini è in grado di produrre un test di questo tipo, in seguito a un accordo con Credo Diagnostics Biomedical. Questo kit verrà distribuito in Italia e in tutta Europa. Ma attenzione: ci sono alcune cose che bisogna sapere prima di tirare un sospiro di sollievo e di credere che tutti i nostri problemi sulle diagnosi lente dovute ai tempi di analisi dei tamponi siano risolti.

Test rapidi coronavirus: come funzionano

Innanzitutto, come funzionano i test rapidi coronavirus. Si tratta di test di diagnostica molecolare che, pertanto, a differenza dei tamponi, offriranno delle indicazioni utili per una mappatura della popolazione e la possibile individuazione di soggetti positivi asintomatici. Le parole pronunciate dal dottor Nicola Petrosillo dell’Istituto Spallanzani di Roma al TG1 delle 20 del 2 aprile vanno proprio in questa direzione. L’infettivologo dello Spallanzani, infatti, ha detto che può essere molto utile ai fini statistici e che potrà senz’altro contribuire a una più corretta definizione dei dati sulla popolazione dei contagiati.

Test rapidi coronavirus: dove si reperiscono

Ovviamente, questo tipo di test non potrà essere acquistato in una semplice farmacia, ma sarà a disposizione del personale dei siti di cura, come pronto soccorso e tende triage, ma anche per operatori che agiscono in snodi cruciali per la circolazione, come aeroporti, porti, stazioni ferroviarie. Il flacone con il campione prelevato dal paziente viene analizzato da una macchina che, in 20 minuti circa, rivela sul proprio schermo l’esito dell’analisi, fornendo la diagnosi.

Senz’altro un passo in più, anche se non completamente risolutivo, nella lotta all’individuazione di potenziali casi di coronavirus anche in Italia.