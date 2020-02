Il quadro già compromesso della terza vittima italiana di coronavirus che era ricoverata in oncologia

Il terzo decesso per coronavirus in Italia

Con 149 casi positivi di coronavirus, si registra anche la terza vittima italiana di Covid-19. Si tratta di una donna ricoverata a Crema. Tuttavia, è l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera a definire il quadro di questo terzo decesso per coronavirus su suolo italiano. «Si tratta – ha detto l’assessore – di una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus».

Terza vittima italiana di coronavirus a Crema

La donna – sempre da quanto riferito dalle autorità – aveva 68 anni. Si tratta di una vittima più giovane rispetto alle due precedenti vittime di coronavirus in Italia, entrambe di 77 anni. La donna, A.D.T., era residente a Trescore Cremasco ed era ricoverata, appunto, nel reparto di oncologia dell’ospedale di Crema. Per questo motivo occorre ribadire un concetto già ampiamente sottolineato da immunologi ed esperti del coronavirus, per eliminare qualsiasi allarmismo.

In presenza di un quadro clinico già compromesso, il coronavirus – ma anche altre forme influenzali hanno lo stesso effetto – può avere effetti incisivi sulla mortalità. Questo vale soprattutto per persone che hanno superato una certa soglia d’età. Vale infatti la pena riportare un dato globale sulla mortalità del coronavirus: la mortalità è pari allo zero per pazienti di età inferiore a 40 anni, mentre raggiunge il suo valore massimo del 14% sui contagiati tra le persone che hanno superato gli 80 anni d’età.

Anche il tasso di mortalità in Italia rispetto ai contagi resta in linea con la media globale: se le indicazioni avute fino a questo momento parlano del 2% della mortalità complessiva, è opportuno ricordare che 3 decessi – di cui uno, lo ribadiamo, per una paziente con un quadro clinico già compromesso – su 149 contagi appurati rappresentano esattamente il valore del 2% di mortalità. Un dato statistico che dovrebbe riportare tutto sui binari della razionalità.