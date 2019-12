Terremoto a Benevento, tre scosse in rapida successione

La terra trema nel Sannio. In provincia di Benevento, questa mattina dalle 9.07 alle 9.25 si sono registrati tre eventi sismici di moderata intensità, ma che hanno stupito per il rapido incalzare che li ha contraddistinti. La magnitudo delle scosse è compresa tra i 3.1 e i 3.7 della scala Richter: gli istituti di monitoraggio stanno ancora analizzando i dati per eventuali correzioni dell’intensità e per la corretta individuazione dell’epicentro. Il terremoto Sannio, in ogni caso, è stato avvertito dalla popolazione distintamente.

Terremoto Benevento, sciame sismico in pochi minuti

Una delle zone maggiormente interessate dall’evento sismico è San Leucio del Sannio. Anche nella giornata di ieri, il piccolo centro in provincia di Benevento era stato il centro di una modesta attività sismica. A preoccupare, come detto, non è stata l’intensità dei singoli episodi, ma il fatto che questo sciame sismico stia andando avanti da qualche giorno. Altre scosse di terremoto, di intensità simile a quelle registrate oggi, si sono verificate alla fine del mese di novembre, circa 15 giorni fa.

Al momento, per gli eventi sismici della giornata del 16 dicembre non si hanno ancora segnalazioni di danni a persone o cose.