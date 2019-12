Sospesa la circolazione ferroviaria in un'area di scambio importante per le comunicazioni

Il terremoto Mugello, ovviamente, è stato registrato in un’area nevralgica non soltanto per le attività produttive, ma anche per la comunicazione tra il nord e il resto d’Italia. Per questo motivo, dopo la scossa delle 4.36 – magnitudo 4.5, l’ultima di un lungo sciame sismico che ha imperversato per tutta la notte – il gestore della rete ferroviaria italiana ha deciso di sospendere la circolazione per verificare le infrastrutture e impedire che ci possano essere ulteriori danni. Soltanto intorno alle 9 del mattino, la circolazione è ripresa sulle linee Pistoia–Porretta Terme, Firenze–Empoli, Bologna–Prato convenzionale e la Prato–Pistoia. Proseguono invece le verifiche dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi sulle linee Prato–Firenze, Firenze-Faenza.

Terremoto Mugello, tutti i disagi sulle linee ferroviarie

Era stata sospesa anche la linea dell’Alta Velocità. Questa è stata, infatti, la comunicazione che Trenitalia ha pubblicato sui propri canali ufficiali questa mattina: «Traffico sospeso dalle 4:36 per controlli su linea a seguito di evento sismico a Scarperia e S.Piero. Le linee coinvolte: Firenze-Bologna AV, Firenze-Prato, Firenze-Borgo S.Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato-Pistoia, Firenze-Empoli-Pisa».

Firenze-Bologna AV è un nodo cruciale per l’intero traffico nella penisola. La sospensione ha provocato ritardi in tutte le comunicazioni da nord a sud e viceversa. Dallo snodo passano infatti i treni che procedono da Napoli a Milano e Torino, da Roma a Milano e Torino, da Firenze a Milano, dal sud verso Venezia.

Il terremoto Mugello divide l’Italia in due

Questa mattina sono stati segnalati convogli AV fermi in attesa in vari punti della linea o neanche partiti, così come alcuni passeggeri che sono stati fatti scendere in prossimità di stazioni di scambio con le linee regionali (ad esempio, a Orte).

Non mancano disagi, ovviamente, anche sul territorio direttamente interessato dal sisma: a Borgo San Lorenzo, Barberino e Vicchio le scuole e gli asili comunali resteranno chiusi. Le istituzioni locali hanno fatto partire una imponente macchina dei soccorsi, in modo tale da evitare ripercussioni in futuro.

FOTO di REPERTORIO / ANSA