Mugello, terremoto di 4.5 gradi: si registrano alcuni danni | VIDEO

Le luci natalizie sullo sfondo, la gente scesa in strada per il forte boato avvertito questa mattina e per i primi danni che si vedono sulle facciate degli edifici. Terremoto Mugello questa mattina, 9 dicembre, di 4.5 gradi della scala Richter. Un’intensità che risveglia gli incubi peggiori, nell’area compresa tra l’Emilia-Romagna e la Toscana.

Terremoto Mugello, il video di Scarperia

Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le loro case e sono scese in piazza e per le strade del paese del #Mugello. #Firenze pic.twitter.com/jv2356YjB2 — Pablita (@saluti37) December 9, 2019

In questo video pubblicato sui social network questa mattina, si vedono le persone che sono scese in strada a Scarperia San Pietro, in provincia di Firenze: il sisma si è registrato intorno alle 4.37 del mattino, ma anche prima era stato preceduto da cinque scosse lievi, ma comunque di intensità distintamente percepibile. Tra le 3.38 e le 3.55, in meno di venti minuti, si è registrato uno sciame sismico preoccupante. Un’ora dopo, la scossa che ha fatto scattare definitivamente l’allarme.

Terremoto Mugello, la macchina dei soccorsi

La protezione civile, che ha già avuto modo di dispiegare le sue forze sul territorio in maniera preventiva, ha registrato alcune lesioni, sia a Barberino del Mugello, sia a Scarperia San Pietro. Il sindaco di quest’ultimo paese ha dichiarato: «Molto spavento, la gente è scesa in strada, la scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura, mi sono arrivate segnalazioni di danni da parte di cittadini, adesso verranno valutate con i dovuti accertamenti del caso».

L’epicentro si è registrato tra Scarperia San Pietro e Barberino del Mugello. Sono tanti i comuni coinvolti, per un sisma che – nella sua scossa più intensa – è stato avvertito fino a Firenze. Scuole chiuse oggi in diversi centri del Mugello.